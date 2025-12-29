Protest građana u Tuzli zbog presude Haliloviću koji je usmrtio Nuhanović: "Koliko još dženaza da klanjamo nevino ubijenim"

Građani Tuzle i Tuzlanskog kantona danas su održali mirne proteste ispred Kantonalnog suda u Tuzli nakon presude Vejsilu Haliloviću koji je automobilom usmrtio Ajlu Nuhanović.

On je prvostepeno osuđen na tri godine zatvora, a u javnosti, ova presuda je izazvala snažan val ogorčenja, s obzirom i na okupljanje građana. Cilj protesta ove grupe bio je izražavanje nezadovoljstva sudskom presudom. Građani smatraju da je presuda, poražavajuća, ne samo za porodicu stradale Ajle, već i za cijelo društvo.