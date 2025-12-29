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Protest građana u Tuzli zbog presude Haliloviću koji je usmrtio Nuhanović: "Koliko još dženaza da klanjamo nevino ubijenim"

Građani smatraju da je presuda, poražavajuća, ne samo za porodicu stradale Ajle, već i za cijelo društvo

Građani na protestima u Tuzli - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

29.12.2025

Građani Tuzle i Tuzlanskog kantona danas su održali mirne proteste ispred Kantonalnog suda u Tuzli nakon presude Vejsilu Haliloviću koji je automobilom usmrtio Ajlu Nuhanović.

On je prvostepeno osuđen na tri godine zatvora, a u javnosti, ova presuda je izazvala snažan val ogorčenja, s obzirom i na okupljanje građana. Cilj protesta ove grupe bio je izražavanje nezadovoljstva sudskom presudom. Građani smatraju da je presuda, poražavajuća, ne samo za porodicu stradale Ajle, već i za cijelo društvo.

Tamošnji građani na ulicu su izašli s transparentima koji su imali poruke „Časno društvo ne štiti ološe i zločince“, „Državo! Koliko još dženaza da klanjamo nevino ubijenim“, Akcija u TK!!! Pijanstvo, droge, 157 km/h, ubistvo, samo 3 g. zatvora“, ...

Podsjećamo, u avgustu se u Živinicama dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila Ajla Nuhanović rođena 2006. godine iz naselja Vukovije kod Kalesije.

Tragedija se desila oko 3:34 sata na magistralnom putu M18, kada je na Ajlu, dok je prelazila cestu, naletjelo vozilo marke Passat kojim je upravljao 25-godišnji Vejsil Halilović iz Kladnja, koji je bio pod utjecajem droge i alkohola.

# KANTONALNI SUD U TUZLI
# PROTEST
# GRAĐANI
# TUZLA
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