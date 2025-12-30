Podignuta optužnica za ratne zločine u objektu Muzičke škole u Zenici

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri osobe. Riječ je o Nesibu Taliću, rođen 1955. godine u Travniku, Jusuf Karalić, rođen 1954. godine u Zenici, Našid Delalić, rođen 1951. godine u Travniku, te Sabahudin Sarajlić, rođen 1967. godine u Busovači.

Optuženi se terete da su u svojstvu komandira i pripadnika vojne bezbjednosti i vojne policije u 7. muslimanskoj brigadi Armije BiH, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. U optužnici se navodi da su tokom 1993. godine u objektu Muzičke škole u Zenici, koja je služila kao zatočenički objekat, protupravno dovođeni i držani u nezakonitom zatočenju, civili hrvatske i srpske nacionalnosti se područja Zenice i okoline, njih više desetina, prema kojima su nečovječno postupali, nanoseći im na taj način snažan tjelesni i duševni bol i patnju i koji su držani u nečovječnim uvjetima.

Navedenim zločinima prouzročena je smrt dvojice civila, čija tijela su pronađena i ekshumirana na području Zenice, kao i teške tjelesne i psihičke ozlijede većem broju zatočenih civila, kojima je uskraćivana medicinska pomoć.

Optuženi se terete da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili krivično djelo-Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Krivičnog zakona BiH, saopćilo je jutros Tužilaštvo BiH.