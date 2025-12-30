Podignuta optužnica za ratne zločine na području Doboja

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Arnautovića, rođenog 1955. u Čeliću, državljanina BiH i Samira Mehinovića, rođenog 1963. u Doboju, državljanina BiH. Optuženi se terete da su, za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Armije BiH i takozvane „Vojske Republike Srpske“ (VRS), na području opštine Doboj, Sead Arnautović u svojstvu komandanta 109. Dobojske brigade i optuženi Samir Mehinović, u svojstvu komandira vojne policije navedene brigade, postupali suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika za vrijeme rata.

Oni se terete da su, u periodu od 10.07. pa do 15.07.1992. godine, nakon što su u dva odvojena događaja zarobljena četiri pripadnika VRS, zatvorili ih i držali u pritvorskim prostorijama vojne policije u Klokotnici, u neuslovnim prostorijama, gdje su svakodnevno bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju bez da im je pružena medicinka pomoć zbog zadobijenih povreda a koja je bila dostupna u obližnjoj ambulanti. Od posljedica mučenja, zlostavljanja, premlaćivanja i drugih nečovječnih postupanja, ne pružanja adekvatne medicinske pomoći jedan od ratnih zarobljenika je preminuo.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. KZ-a BiH.