Čavara: Moramo surađivati i donositi rješenja u interesu svih naroda i građana BiH

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Marinko Čavara u razgovoru za Fenu ocijenio je da je rad ovog doma u 2025. godini generalno bio zadovoljavajući, podsjećajući da su usvojeni državni Proračun i brojni zakoni koji su unaprijedili zakonski okvir u BiH. Istovremeno je izrazio žaljenje jer nije ostvaren zajednički cilj, a to je otvaranje pregovaračkog procesa s Evropskom unijom.

- Parlament je radio, donosili su se mnogi zakoni u okolnostima u kojima nemamo stabilne parlamentarne većine i u kojima je svaka točka tražila zasebne dogovore i pregovore. Međutim, nadam se da ćemo u narodnoj godini imati mnogo bolje stanje - kazao je Čavara.

Osvrćući se na rad Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u predstojećoj izbornoj godini, uzimajući u obzir nestabilnu parlamentarnu većinu, Čavara je ocijenio da se situacija neće značajnije pogoršati u odnosu na dosadašnje stanje.

- Činjenica je da su faktički mnoge stranke već početkom godine ušle u predizbornu kampanju i da će ona biti oštrija i intenzivnija. Međutim, opet ćemo uspjeti da kroz Parlament donesemo ono što je neophodno da bismo otvorili evropski put, jer nedostaje nam malo kompromisa koji trebamo napraviti - kazao je.

Dodao je da smatra kako je to moguće ostvariti bez obzira na blizinu izbora i kampanju koju vode političke stranke i pojedini samostalni zastupnici.

- To je jedna tačka oko koje se svi slažemo, ne slažemo se samo oko nekih nijansi i rješenja. Zasigurno će biti nekih varnica, možda čak i nekih preslagivanja, ali ne nekog značajnijeg - rekao je Čavara.

Po njegovim riječima, oni koji nisu formalno dio vlasti nemaju interes da u nju ulaze uoči izbora, dok bi, kako je rekao, bilo neozbiljno da oni koji su u vlasti omogućavaju oporbi da dokazuje da parlamentarna većina ne funkcionira.

- Mislim da će mnogi, a ja se nadam oni koji su formirali većinu 2022. godine, shvatiti da je neophodno da vlast funkcionira, jer bez obzira koliko se međusobno slagali ili ne sa pojedinim strankama, moramo surađivati i donositi kvalitetna rješenja u interesu svih naroda i građana BiH - poručio je.

Govoreći šire o političkoj situaciji u BiH i mogućnosti izbora kao izlaza iz krize, predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH je ocijenio da izbori mogu biti jedno od rješenja, jer jasno definiraju političke odnose.

- Izbori su možda rješenje za izlazak iz političke krize u BiH jer će jasno definirati koje stranke mogu napraviti "matematičku" koaliciju. Ona je neminovna jer imamo jasna pravila donošenja zakona i jasna pravila za većine - kazao je.

Osvrćući se na odnose u Domu naroda PSBiH, izrazio je žaljenje što ranije nisu donesene odluke o zakonima koji su čekali potvrdu tog doma.

- Žao mi je što kolege u Domu naroda nisu ranije odlučili, da ako nešto ne ide, donose odluke koje mogu biti donesene. Nadam se da će to u narednom periodu riješiti, jer bez obzira što smo mi u Zastupničkom domu donijeli neki zakon, ukoliko nije donešen u Domu naroda u istovjetnom tekstu, ne može stupiti na snagu - istakao je.

Pozivajući na dijalog i političku odgovornost svih aktera, naglasio je da su razgovori i kompromisi neizbježni u svakom demokratskom procesu.

- Moramo više razgovarati i dogovarati se. Politika je takva, nakon svakog rata, strane koje su ratovale moraju pregovarati. Tako i nakon svakog političkog sukoba moraju razgovarati strane koje su u političkoj areni. Oni koji imaju pozicije u parlamentima moraju dogovarati na koji način ćemo doći do najboljih rješenja, na dobrobit svih koji to očekuju od vlasti u BiH - naglasio je.

Komentirajući politička partnerstva nakon izbora 2022. godine, kazao je da su HDZBiH i stranke HNS-a drže principa da dogovoreno funkcionira dok se ne postigne kvalitetnije rješenje te da pokušaji formiranja nove parlamentarne većine nisu imali stvarni kapacitet.

- Čini mi se da su i stranke Trojke iz Federacije BiH shvatile da je to jedna mala igra, koja im ne donosi dobro, jer parlamentarna većina koju smo napravili 2022. nema alternative. Sada nemamo neku mogućnost da napravimo većinu i u Domu naroda i u Zastupničkom domu bez SNSD-a - kazao je Čavara.

Dodao je da će formiranje stabilne parlamentarne većine biti nužno ukoliko se žele donositi kvalitetna rješenja, prije svega u Domu naroda, dok je, kako je rekao, u Zastupničkom domu moguće postići određene rezultate uz kalkulacije glasova.

Naglasio je da će novi izbori donijeti rezultat koji će svi morati uvažiti, ali da je do tada neophodno tražiti rješenja da bi se osiguralo normalno funkcioniranje života u BiH.

- Ne smijemo dopustiti da zbog naših ega, emocija ili stavova onemogućimo razgovor sa svima - poručio je, izrazivši uvjerenje da će u narednoj godini, kroz zajednički rad, biti ostvareni značajni rezultati, uprkos činjenici da je riječ o predizbornoj godini koja će vjerovatno "obilovati političkim sukobima".