Tenderi, zapošljavanja, degradiranja, premlaćivanja: Brojni političari ove godine na optuženičkoj klupi

Iako je često izraženo nezadovoljstvo radom pravosuđa, u ovoj godini smo, ipak, svjedočili i nekoliko velikih predmeta. U ovoj godini bilo je više od deset predmeta protiv visokih zvaničnika, koji su rezultirali privođenjem tokom istrage, optužnicom ili presudom.

Svakako da je ovu godinu najviše obilježio predmet protiv Milorada Dodika, gdje je zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija morao napustiti funkciju predsjednika RS, a zatvorsku kaznu je zamijenio za novčanu. On je presuđen za nepoštivanje odluka visokog predstavnika.

Više slučajeva

Što se tiče zvaničnika iz RS, ljetos je uhapšen i tadašnji predsjednik SDS-a Milan Miličević zbog mita i trgovine utjecajem, no Okružni sud u Banjoj Luci nije prihvatio prijedlog Tužilaštva za određivanjem pritvora.