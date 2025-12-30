Tenderi, zapošljavanja, degradiranja, premlaćivanja: Brojni političari ove godine na optuženičkoj klupi

Iako je često izraženo nezadovoljstvo radom pravosuđa, u ovoj godini smo, ipak, svjedočili i nekoliko velikih predmeta. U ovoj godini bilo je više od deset predmeta protiv visokih zvaničnika, koji su rezultirali privođenjem tokom istrage, optužnicom ili presudom.
Svakako da je ovu godinu najviše obilježio predmet protiv Milorada Dodika, gdje je zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija morao napustiti funkciju predsjednika RS, a zatvorsku kaznu je zamijenio za novčanu. On je presuđen za nepoštivanje odluka visokog predstavnika.
Više slučajeva
Što se tiče zvaničnika iz RS, ljetos je uhapšen i tadašnji predsjednik SDS-a Milan Miličević zbog mita i trgovine utjecajem, no Okružni sud u Banjoj Luci nije prihvatio prijedlog Tužilaštva za određivanjem pritvora.
U Federaciji BiH je bilo puno više slučajeva protiv zvaničnika od lokalnog do viših nivoa vlasti. Što se tiče načelnika i bivših načelnika, u ovoj godini je potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika Banovića Bege Gutića (SDA), aktuelnog načelnika Goražda Ernesta Imamovića (SDP), a izrečena je prvostepena osuđujuća presuda protiv gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića (BHI-KF).
Gutić je optužen da je koristio utjecaj u RMU Banovići da degradira političke protivnike, da je nudio zaposlenje članova porodice opozicionom vijećniku u zamjenu za podršku SDA te da je organizirao proteste kako bi spriječio ulazak vijećnika u prostorije Općine.
Ernest Imamović je optužen da je mimo procedura pogodovao jednoj firmi kako bi dobila posao od Grada. Fuad Kasumović je nepravosnažno osuđen u predmetu „Zenicatrans“ na četiri godine zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije.
Radno mjesto
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u aprilu ove godine podiglo optužnicu protiv državnog parlamentarca i bivšeg direktora UKC-a Tuzla Denijala Tulumovića (SDA) i njegovog pomoćnika i šefa Kluba SDA u Gradskom vijeću Tuzla Šefika Husića zbog sporne nabavke linearnog akceleratora, odnosno zbog pokušaja pogodovanja jednoj firmi iz Mostara. Kasnije je Kantonalni sud u Tuzli predmet proslijedio POSKOK-u.
Predsjednica PDA Elzina Pirić prvostepeno je osuđena na 16 mjeseci zatvora zbog korištenja utjecaja za diskriminaciju uposlenika JP Šume TK na osnovu stranačke pripadnosti, kako bi se prerasporedili na lošije radno mjesto.
Akcija „Koverta“
U akciji „Koverta“ ove godine uhapšene su dvije ministrice. Adna Mesihović (ZNG) je tokom istrage provela dva mjeseca u pritvoru zbog nezakonitih zapošljavanja, a kasnije prešla s pozicije ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade na poziciju zastupnice u Skupštini KS. Enda Pavić-Pečenković je provela 24 sata u pritvoru, a onda je puštena bez mjera zabrane.