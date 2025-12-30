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Konaković prozvao Sebiju Izetbegović, ona mu odgovorila: "Spremaj se, vakat je i tebi"

Preglup si da shvatiš, a i dovoljno glup da se javiš

Izetbegović i Konaković. Facebook/Avaz

S. S.

30.12.2025

Zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović reagirala je na društvenim mrežama nakon hapšenja dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića, koji je bio na čelu komisije koja je provjeravala njenu diplomu.

Poručila je da njoj stave "svilenu traku i cvijet na ruku, a dušmanima stave lisice na ruke."

- Prava pravda će doći tek kad ih sve poredaju. Neka se pripreme učesnici montiranog progona. Ovi odvedeni nisu šutili i neće, jer nisu jedini učestvovali. Mnogo je zla i nepravde učinjeno, ne samo meni. Mnogi su na UNSA obraz izgubili. Znali su istinu a bili su kukavice. Znam ih sve. Poimenice. Molila sam Boga da plate već na ovom svijetu, da narod vidi kakva su bagra. Uslišio mi je jer sam bila strpljiva i hrabra, kako je i propisano u teškim iskušenjima, pa neki već jesu kažnjeni. Baš teško kažnjeni. Neki tek opomene imaju, možda se izvuku, možda i ne? Na onom svijetu se neće izvući, sigurno, ali meni daleko da čekam. Namjerili se glupani na pogrešnu osobu. Kad to hoće. Od nekoga mora početi. Dobro je da sam ja, da nije neko slabiji. Na hajr - napisala je ona.

Burna rasprava. Screenshot

Na to je reagirao i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković, čija diploma je također predmet provjera.

- Kad ti se već dove primaju, zašto ne zamoliš dragog Boga da ti pomogne da nađeš dokaze da si položila onih 12 spornih ispita u Zagrebu koje nikako da pokažeš - pitao je Konaković.

Nije mu ostala dužna ni Sebija Izetbegović, koja je brzo odgovorila.

- Preglup si da shvatiš, a i dovoljno glup da se javiš. Zar ti nisu javili tvoji iz Zagreba da je sve regularno i originalno. Meni jesu. Valjda oni ne znaju da ti, njihovo cvijeće, nisi regularno studirao, pa ne kontaš stvari? Kome si zanimljiv na mom FB profilu? Pošto mi se dove primaju spremaj se, vakat je i tebi. Jadni Asim Kurjak, na šta ga nagovori, sad u groznom stanju. Izbriši se sam - poručila je Izetbegović.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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