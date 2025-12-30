Usvojen budžet Općine Stari Grad Sarajevo u iznosu od 37.583.000 KM

Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojen je budžet Općine za 2026. godinu u iznosu od 37.583.000 KM, kao i niz važnih odluka.

Načelnik Općine Irfan Čengić je izjavio da se pokazalo da je rad jači od destrukcije, a konkretna djela, kako je kazao, od praznih priča.

Uspješna godina

Predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić je naglasio da je današnjom sjednicom Općinskog vijeća zaključena uspješna i produktivna radna godina.

- S više od 50 tačaka dnevnog reda, usvojenim budžetom za 2026. godinu, projektima i planovima ulazimo pripremljeni u Novu godinu. Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je još jednom dokazalo da su rad za građane i razvoj lokalne zajednice prioritet - poručio je Škaljić.

Na sjednici su usvojeni akti iz nadležnosti Stručne službe Kabineta Općinskog načelnika, uključujući Izvještaj o ostvarivanju politike, aktivnostima i radu Općine Stari Grad Sarajevo za 2025. godinu, Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz budžeta Općine neprofitnim udruženjima i fondacijama, javnim ustanovama za redovan rad i projekte.

Zatim odluke koje se odnose na uvjete i način upravljanja i korištenja kasarne Faletići, imenovanje komisije za provođenje javnog oglasa za dodjelu kasarne u zakup te zaključak kojim je data saglasnost načelniku za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Općine Stari Grad Sarajevo i Grada Wethersfield, Connecticut (Sjedinjene Države).

Usvojeni brojni akti

Razmatrani su i usvojeni i brojni akti iz nadležnosti općinskih službi. Iz oblasti obrazovanja utvrdjen je Nacrt pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata na području općine te su usvojene odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima bez oba roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja, nadarenim učenicima srednjih škola i studentima, te učenicima i šegrtima iz oblasti deficitarnih zanimanja – obrta, za školsku 2025/2026. godinu.

Iz nadležnosti Službe za boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja usvojeni su i prijedlozi odluka o stipendiranju djece boračke populacije u istoj školskoj godini.

Pored navedenog, usvojeni su i akti iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih, katastarskih i stambenih poslova, investicija i komunalnih poslova, kulture, sporta i mladih, privrede, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite okoliša.

Iz Službe za finansije usvojene su odluke o izvršavanju budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2026. godinu, kao i o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora, dok je iz Službe za civilnu zaštitu usvojena informacija o stanju na lokalitetu Curine njive.

Sjednica je završena razmatranjem pitanja i inicijativa vijećnika, saopćeno je iz Općine Stari Grad Sarajevo.