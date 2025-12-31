Podignuta optužnica za zločine u Biljanima: Pripadnici VRS-a odvodili civile iz škole, ubijali ih i bacali u jame

Oni se, prema Tužilaštvu, terete kao direktni počinioci za zločine počinjenje 10. jula 1992. godine, kada su prilikom vojno-policijske akcije Vojske Republike Srpske u selima Gornji i Donji Biljani u općini Ključ, civili muškarci bošnjačke nacionalnosti odvedeni u nezakonito zatočenje u zgradu škole u Donjim Biljanima.

Prema saopštenju Tužilaštva, Braco Marić, Dragan Vukić zvani Rosin, Ranko Samardžija, Savo Jokić, Mišo Adamović i Milorad Kaurin zvani Karlo optuženi su da su da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja prema nezakonito zatočenim civilima, čime su vršili progon civilnog stanovništva.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv šest osoba za zločin protiv čovječnosti počinjen u Biljanima kod Ključa u julu 1992. godine.

- Nakon toga su optuženi, zajedno ili pojedinačno u više navrata uz upotrebu oružja, nasilno izvodili zarobljenike pojedinačno ili u manjim grupama na lokacije u blizini škole gdje su osobno sudjelovali u ubojstvima civila, čija su tijela odvezena sa navedene lokacije, te nakon rata pronađena i ekshumirana - navodi Tužilaštvo.

Za zločine u Biljanima trenutno se u Sudu Bosne i Hercegovine vodi postupak protiv Jove Kevaca, nekadašnjeg komandanta Saničkog bataljona. Prema optužnici, on je imao kontrolu nad pripadnicima vojske i policije koji su proveli akciju “čišćenja”, u okviru koje su odveli oko 250 muškaraca u školu i dom, te ih izvodili u grupama i ubijali.

Suđenje Kevcu počelo je u aprilu ove godine, a Detektor je još 2022. godine pisao u istraživanju o vojnicima i policajcima koji su izbjegli odogovornost za ubistva u Biljanima, među kojima je bio i Kevac.

Magbula Mešanović je tada novinarima Detektora opisala da je uložila mnogo napora kako bi pomogla tužiocima da dođu do odgovornih za smrt njenog 21-godišnjeg sina Admira – studenta druge godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i supruga Hajrudina – učitelja u osnovnoj školi u Biljanima. Posljednji put ih je vidjela u jutarnjima satima 10. jula 1992., kada su vojnici zalupali na vrata porodične kuće u zaseoku Mešanovići.

Prema sjećanju Mešanović, pred porodičnu kuću su rano ujutro došli izvjesni Kovačević, Lakić i mladić kojeg su zvali “Dragan Rosin”, a koji je bio generacija njenog sina, dok su pred svaku kuću, prema njenim riječima, došla po trojica.

Za zločine u Biljanima ranije je osuđen Marko Samardžija na sedam godina zatvora.