Podignuta optužnica za zločine u Biljanima: Pripadnici VRS-a odvodili civile iz škole, ubijali ih i bacali u jame

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv šest osoba za zločin protiv čovječnosti počinjen u Biljanima kod Ključa u julu 1992. godine.
Prema saopštenju Tužilaštva, Braco Marić, Dragan Vukić zvani Rosin, Ranko Samardžija, Savo Jokić, Mišo Adamović i Milorad Kaurin zvani Karlo optuženi su da su da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja prema nezakonito zatočenim civilima, čime su vršili progon civilnog stanovništva.
Oni se, prema Tužilaštvu, terete kao direktni počinioci za zločine počinjenje 10. jula 1992. godine, kada su prilikom vojno-policijske akcije Vojske Republike Srpske u selima Gornji i Donji Biljani u općini Ključ, civili muškarci bošnjačke nacionalnosti odvedeni u nezakonito zatočenje u zgradu škole u Donjim Biljanima.
- Nakon toga su optuženi, zajedno ili pojedinačno u više navrata uz upotrebu oružja, nasilno izvodili zarobljenike pojedinačno ili u manjim grupama na lokacije u blizini škole gdje su osobno sudjelovali u ubojstvima civila, čija su tijela odvezena sa navedene lokacije, te nakon rata pronađena i ekshumirana - navodi Tužilaštvo.
Za zločine u Biljanima trenutno se u Sudu Bosne i Hercegovine vodi postupak protiv Jove Kevaca, nekadašnjeg komandanta Saničkog bataljona. Prema optužnici, on je imao kontrolu nad pripadnicima vojske i policije koji su proveli akciju “čišćenja”, u okviru koje su odveli oko 250 muškaraca u školu i dom, te ih izvodili u grupama i ubijali.
Suđenje Kevcu počelo je u aprilu ove godine, a Detektor je još 2022. godine pisao u istraživanju o vojnicima i policajcima koji su izbjegli odogovornost za ubistva u Biljanima, među kojima je bio i Kevac.
Magbula Mešanović je tada novinarima Detektora opisala da je uložila mnogo napora kako bi pomogla tužiocima da dođu do odgovornih za smrt njenog 21-godišnjeg sina Admira – studenta druge godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i supruga Hajrudina – učitelja u osnovnoj školi u Biljanima. Posljednji put ih je vidjela u jutarnjima satima 10. jula 1992., kada su vojnici zalupali na vrata porodične kuće u zaseoku Mešanovići.
Prema sjećanju Mešanović, pred porodičnu kuću su rano ujutro došli izvjesni Kovačević, Lakić i mladić kojeg su zvali “Dragan Rosin”, a koji je bio generacija njenog sina, dok su pred svaku kuću, prema njenim riječima, došla po trojica.
Za zločine u Biljanima ranije je osuđen Marko Samardžija na sedam godina zatvora.