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SARAJEVO

Nadbiskup Vukšić se susreo s ambasadorom Palestine

Tokom razgovora izražena je želja da mir što prije zavlada na cijelom Bliskom istoku

Mons. Vukšić i ambasador Namura. KTA

FENA

31.12.2025

Nadbiskup metropolit vrhbosanski mons. Tomo Vukšić primio je u srijedu u Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu Rezeka Namura, kojem je završilo diplomatsko poslanje ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora izražena je želja da mir što prije zavlada na cijelom Bliskom istoku, kao i zahvalnost za dosadašnju saradnju i međusobno poštovanje, javlja KTA.

Susret je protekao u srdačnoj atmosferi, uz razmjenu izraza poštovanja i zahvalnosti te lijepih želja za buduće djelovanje i lični put ambasadora Namura.

Izražena je i nada da će se započeti dijalog i da će dobri odnosi biti nastavljeni i ubuduće.

# TOMO VUKŠIĆ
# SARAJEVO
# REZEQ NAMOORA
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