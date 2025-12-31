Nadbiskup Vukšić se susreo s ambasadorom Palestine

Nadbiskup metropolit vrhbosanski mons. Tomo Vukšić primio je u srijedu u Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu Rezeka Namura, kojem je završilo diplomatsko poslanje ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora izražena je želja da mir što prije zavlada na cijelom Bliskom istoku, kao i zahvalnost za dosadašnju saradnju i međusobno poštovanje, javlja KTA.

Susret je protekao u srdačnoj atmosferi, uz razmjenu izraza poštovanja i zahvalnosti te lijepih želja za buduće djelovanje i lični put ambasadora Namura.

Izražena je i nada da će se započeti dijalog i da će dobri odnosi biti nastavljeni i ubuduće.