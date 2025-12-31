Alarmantno stanje: Mještani Alipašinog Polja u Novu godinu ulaze bez struje

Stanari sarajevskog naselja Alipašino Polje, na adresi Bosanska 9, od jutros su bez struje, te su izrazili zabrinutost jer im još uvijek niko od nadležnih nije pomogao.

Redakciji „Avaza“ požalila se jedna stanarka ove ulice, koja je istakla kako je jutros oko 9 sati došlo do pucanja cijevi koja je u haustoru poplavila strujne ormariće.

- U stanu je komšija ostavio otvorene prozore. Došlo je do eksplozije radijatora, a Elektrodistribucija i Sarajevostan prenose odgovornost s jednih na druge – rekla je za „Avaz“ zabrinuta mještanka Alipašinog Polja koja je željela ostati anonimna.

Pucanje cijevi je uticalo na glavnu strujnu sklopku u zgradi.

Novu 2026. godinu mještani Alipašinog Polja očigledno će dočekati bez struje. Kako saznaje "Avaz", neki mještani ovog naselja, koji stanuju u zgradama morali su napustiti stan, jer nemaju ono osnovno – električnu energiju.