Premijer Ružnić obišao dežurne službe i darovao prvu bebu rođenu u 2026.

Nakon obilaska dežurnih službi Ministarstva unutrašnjih poslova i Operativnog centra Civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, premijer USK Mustafa Ružnić posjetio je Kantonalnu bolnicu u Bihaću, gdje razgovara sa medicinskim osobljem Centra urgentne medicine i porodilišta te simbolično darovao prvu godinu rođenja 2026.

U pratnji premijera bili su predsjedavajući Skupštine USK Nisvet Jusić, ministarstvo zdravlja Štefica Grgić i gradonačelnik Bihaće Elvedin Sedić. Delegacija je, zajedno sa direktorom Kantonalne bolnice Amel Kardašević, ljekarima i dežurnim osobljem, obišla ključne bolničke službe koje su bile u funkciji tokom novogodišnjih noći.

Razvoj Krajine

Premijer Ružnić je tom prilikom poručio da će Vlada Unsko-sanskog kantona 2026. godine ostati snažno usmjerena na razvoj Krajine i dobrobit njenih građana.

- U godini pred nama radićemo predano, jedinstveno i odgovorno. Ne postoji izazov koji Krajina ne može savladati kada djelujemo zajedno i iskreno posvećen zajedničkom cilju. - kazao je Ružnić, čestitajući svim građanima USK-a Novu 2026. godinu.

Posebne čestitke

Posebne čestitke uputio je roditeljima prve bebe rođene u novoj godini, istakavši simboliku tog događaja.

- Ima li ljepše poruke i ljepšeg događaja od rođenja djeteta. To je poruka da ovaj kanton ima svoju budućnost. - naglasio je premijer, uz riječi zahvalnosti uposlenicima Kantonalne bolnice, dežurnim službama i osoblju porodilišta.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić istakao je da je doček prve bebe jedan od najljepših trenutaka ulaska u novu godinu.

- Majka i beba dolaze iz Velike Kladuše i koristim priliku da čestitam porodici Perviz. Ovo je jedan od najslađih trenutaka u 2026. godini i lijep način da zajedno započnemo novu godinu, uz želje za brz i uspješan oporavak majke i bebe. - izjavio je Sedić.