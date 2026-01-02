Nove kontrole na granicama sa EU: Evo šta putnici iz BiH trebaju znati

Nova godina donijela je novine i na granice. Hrvatska od 12. oktobra primjenjuje novi sistem ulaska i izlaska za državljane trećih zemalja, a od 1. januara 2026. godine njegova primjena dodatno je proširena.

Riječ je o sistemu koji podrazumijeva fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju prilikom ulaska u šengenski prostor, a do sada se provodio postepeno, po četiri sata dnevno, dok se od Nove godine primjenjuje osam sati u dnevnoj i osam sati u noćnoj smjeni.

Kako je pojašnjeno, novi sistem omogućava formiranje digitalnog dosjea putnika, a svaki naredni ulazak u Evropsku uniju podrazumijeva verifikaciju putem fotografije.

Uvođenje ETIAS sistema

Nakon uvođenja EES sistema, tokom 2026. godine očekuje se i početak primjene ETIAS sistema, koji podrazumijeva obaveznu autorizaciju prije putovanja putem mobilne aplikacije, uz plaćanje takse od 20 eura. Autorizacija će vrijediti tri godine ili do isteka putne isprave, a početak primjene očekuje se u posljednjem tromjesečju godine.

Neplaćene kazne i izlazak iz zemlje

Novine bi uskoro mogle dočekati i vozače na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Agencija za identifikacione dokumente razvila je aplikaciju koja bi Graničnoj policiji omogućila uvid u saobraćajne prekršaje počinjene na teritoriji BiH, s ciljem sprječavanja izlaska iz zemlje vozačima koji imaju neplaćene kazne. Iz Granične policije ističu da sistem još nije u funkciji te da trenutno ne postoji zakonski osnov za zabranu izlaska iz zemlje zbog neplaćenih prekršaja, o čemu su obavijestili nadležnu instituciju.