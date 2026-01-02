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OBJAVILA MARTA KOS

Europska unija ukinula roming za Ukrajinu i Moldaviju

Ovaj potez predstavlja prvi slučaj da su se zemlje izvan evropskog bloka pridružile jedinstvenoj roming zoni

Europska unija ukinula roming za Ukrajinu i Moldaviju. Platforma X

M. Až.

2.1.2026

Europska unija je od 1. januara omogućila građanima Ukrajine i Moldavije korištenje mobilne telefonije u svim zemljama članicama bez dodatnih troškova. Time su ove dvije države službeno ušle u jedinstvenu roming zonu EU.

Građani Ukrajine i Moldavije sada mogu obavljati pozive, slati poruke i koristiti mobilne podatke u 27 država EU po domaćim cijenama, bez dodatnih naknada.

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos objavila je vijest na društvenoj mreži X:

- Od danas možete "romati kao kod kuće" jer vam pripremamo dom u Europskoj uniji. Prednosti naše Unije zbližavaju Europljane širom kontinenta i prije pristupanja EU - napisala je Kos.

Ovaj potez predstavlja prvi slučaj da su se zemlje izvan evropskog bloka pridružile jedinstvenoj roming zoni u sklopu programa "roaming kao kod kuće" (RLAH).

Za Ukrajinu, ulazak u ovu zonu predstavlja važan simbolični napredak u integracijama u oblasti elektroničkih komunikacija. Iako zemlja nastavlja s provedbom reformi na putu prema punopravnom članstvu u EU, ovaj potez smatra se značajnim simboličnim postignućem.

# MOLDAVIJA
# EU
# ROAMING
# UKRAJINA
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