Europska unija ukinula roming za Ukrajinu i Moldaviju

Europska unija je od 1. januara omogućila građanima Ukrajine i Moldavije korištenje mobilne telefonije u svim zemljama članicama bez dodatnih troškova. Time su ove dvije države službeno ušle u jedinstvenu roming zonu EU.

Građani Ukrajine i Moldavije sada mogu obavljati pozive, slati poruke i koristiti mobilne podatke u 27 država EU po domaćim cijenama, bez dodatnih naknada.