Europska unija ukinula roming za Ukrajinu i Moldaviju

Europska unija je od 1. januara omogućila građanima Ukrajine i Moldavije korištenje mobilne telefonije u svim zemljama članicama bez dodatnih troškova. Time su ove dvije države službeno ušle u jedinstvenu roming zonu EU.
Građani Ukrajine i Moldavije sada mogu obavljati pozive, slati poruke i koristiti mobilne podatke u 27 država EU po domaćim cijenama, bez dodatnih naknada.
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos objavila je vijest na društvenoj mreži X:
- Od danas možete "romati kao kod kuće" jer vam pripremamo dom u Europskoj uniji. Prednosti naše Unije zbližavaju Europljane širom kontinenta i prije pristupanja EU - napisala je Kos.
Ovaj potez predstavlja prvi slučaj da su se zemlje izvan evropskog bloka pridružile jedinstvenoj roming zoni u sklopu programa "roaming kao kod kuće" (RLAH).
Za Ukrajinu, ulazak u ovu zonu predstavlja važan simbolični napredak u integracijama u oblasti elektroničkih komunikacija. Iako zemlja nastavlja s provedbom reformi na putu prema punopravnom članstvu u EU, ovaj potez smatra se značajnim simboličnim postignućem.