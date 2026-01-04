Nijaz Abadžić: 20. godišnjica smrti popularnog bh. novinara

Na današnji dan 2006. godine, u Sarajevu je preminuo Nijaz Abadžić, bosanskohercegovački novinar, publicist i urednik Federalne televizije BiH. Profesionalno se bavio novinarstvom od 1960. godine, postavši poznat po praćenju ekologije i naučno-popularnoj publicistici. U svojoj 30-godišnjoj karijeri snimio je više od 350 televizijskih emisija i dokumentarnih filmova, napisao više od 2100 članaka i četiri knjige.
Abadžić je pokretač i autor prve agrarne televizijske serije u BiH "Zelena panorama" (1973) te autor prve stalne ekološke tv serije u nekadašnjoj JRT mreži "Živjeti s prirodom" (1981).
Dobitnik Povelje časti UN-a
U okupiranom Sarajevu 1994. osnovao je ekološku fondaciju "Fondeko", u aprilu 1996. pokrenuo i uređivao prvu stalnu ekološku radijsku emisiju u BiH, a u julu 1997. pokrenuo popularno-naučnu reviju o prirodi, čovjeku i ekologiji "Fondeko svijet", čiji je bio glavni i odgovorni urednik.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Povelja časti Ujedinjenih nacija "Global 500" 1989. godine, najveće svjetsko priznanje za zasluge u zaštiti životne sredine. Njegova serija o pčeli i apiterapiji "Krilati farmaceuti" (1976) prevedena je na sedam jezika i za nju je dobio zlatnu medalju Međunarodne organizacije "Apimondia".
Rođen fizičar Isak Njutn, jedna od najvećih ličnosti u historiji nauke
1643. - Rođen Isak Njutn (Isaac Newton), engleski fizičar, matematičar, astronom, alhemičar i filozof, jedna od najvećih ličnosti u historiji nauke, koji je formulisao teoriju gravitacije. Bio je profesor na Trinity Collegeu u Cambridgeu, predsjednik Kraljevskog društva (Royal Society) u Londonu, te upravitelja Državne kovnice novca. Godine 1699., postao je jedan od osmorice stranih članova Francuske akademije nauka.
1710. - Italijanski kompozitor Đovani Batista Pergolezi (Giovanni Battista Pergolesi), jedan od glavnih predstavnika Napuljske škole, rođen je na današnji dan. Djela: opera "Služavka gospodarica", crkvena muzika "Stabat mater".
1757. - Rođen Tituš Brezovački, hrvatski katolički svećenik i književnik, komediograf koji je pisao na kajkavskom narječju, te na njemačkom i latinskom jeziku. Najpoznatije djelo mu je komedija "Matijaš Grabancijaš dijak".
1785. - Njemački pisac Jakob Grim (Jacob Grimm), osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju na narodne umotvorine i jezik, rođen je na današnji dan. Zasnovao je 1852. veliki "Njemački rječnik" i napisao "Historiju njemačkog jezika". S mlađim bratom Vilhelmom (Wilhelm) sakupio je i obradio mnoge bajke poznate djeci širom svijeta.
1809. - Rođen francuski učitelj Luj Braj (Louis Braille), tvorac pisma za slijepe, nazvane Brajev sistem. I sam slijep, izumio je sistem ispupčenih tačaka, čije kombinacije označavaju pojedina slova, pomoću kojeg slijepi mogu da čitaju.
Semjuel Kolt prodao svoj prvi revolver američkoj vladi
1847. - Semjuel Kolt (Samuel Colt) prodao svoj prvi revolver američkoj vladi. Kolt je bio inovativni američki izumitelj i industrijalac iz Hartforda, SAD. Izumio je prvi revolver „Colt Paterson“, osnovao firmu „Colt's Patent Firearms Manufacturing Company“, te masovno proizvodio komercijalno uspješne revolvere.
1887. – Tomas Stivens (Thomas Stevens) postao prvi čovjek koji je biciklom obišao svijet. Od aprila 1884. do decembra 1886. vozio je ordinarija s velikim točkovima, poznatog i kao peni-farting.
1892. - Rođen srbijanski pisac i historičar književnosti Milan Bogdanović. Uređivao je list "Republika" i časopise "Danas", "Srpski književni glasnik", "Književne novine". Bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu te profesor na Filozofskom i Fakultetu likovnih umjetnosti. Cjelokupna njegova djela objavljena su u višetomnoj knjizi "Stari i novi".
1940. - Brajan Dejvid Džozefson (Brian David Josephson), velški fizičar, koji je 1973. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku „za teorijska predviđanja svojstava superstrujanja kroz tunelsku barijeru“, poznato kao „Džozefsonov efekt”, rođen je na današnji dan.
1957. - Rođena Vesna Zmijanac, srbijanska pjevačica narodne muzike, jedna od najvećih muzičkih zvijezda osamdesetih i devedesetih godina, poznata po tome što je postavila nove standarde po ugledu na svjetski šoubiznis u domenu javnog nastupa. Osim pjevačke karijere, pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova - „Sok od šljiva“, „Kamiondžije 2“, „Kamiondžije opet voze“.
Poginuo slavni francuski pisac Alber Kami
1960. - U saobraćajnoj nesreći poginuo slavni francuski pisac Alber Kami (Albert Camus), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1957. godine, čiji se književni rad zasniva na ideji o apsurdu (simbolika mita o Sizifu) i revoltu (simbolika mita o Prometeju). Apsurdnosti svijeta suprotstavio je stvaralaštvo, jer, kako je napisao, "stvarati znači dvaput živjeti". Djela: romani "Stranac", "Kuga", "Pad", pozorišni komadi "Kaligula", "Pravednici", "Opsadno stanje", "Nesporazum", eseji "Svadba", "Mit o Sizifu", "Pisma njemačkom prijatelju", "Pobunjeni čovjek".
1962. - Rođen Aljoša Buha, basista u prvoj postavi sarajevskog benda “Crvena jabuka”, s kojom je snimio prvi album 1986. godine. Nažalost, karijeru mu je prekinula saobraćajna nesreća 18. septembra 1986. kod Jablanice, na putu za koncert koji je trebao biti održan u Mostaru, u kojoj je poginuo zajedno sa solistom benda Draženom Ričlom Zijom.
1965. - Umro engleski pisac američkog porijekla Tomas Sterns Eliot (Thomas Stearns), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1948., čija poezija zrači pobunom protiv jalove industrijske, materijalističke civilizacije. Djela: "Sabrane pjesme", "Sabrani eseji", poetske drame "Ubistvo u katedrali", "Porodični sastanak", "Koktel-partija".
1967. - Poginuo engleski vozač brzih automobila i čamaca Donald Kempbel (Campbell), vlasnik svjetskog rekorda u vožnji automobilom od 648,7 kilometara na sat, koji je postavio 1964. godine. Vozeći čamac "Plava ptica" s mlaznim motorom na jezeru Koniston u Velikoj Britaniji, pokušao je još jednom pomjeriti granicu brzine. Čamac je dostigao brzinu novog svjetskog rekorda na vodi od 527,9 kilometara na sat, ali je rekorder to platio životom.
1975. - Umro Karlo Levi (Carlo), italijanski slikar, pisac, aktivist, antifašist i ljekar, autor romana "Hristos se zaustavio u Eboliju", u kojem je opisao težak život italijanskih seljaka pod fašistima. U vrijeme fašističke vladavine bio je interniran u južnu Italiju.
2007. - Na 110. kongresu SAD Nensi Pelosi (Nancy) izabrana za prvu ženu na čelu Predstavničkog doma SAD u historiji.
2010. - U Dubaiju otvoren Burj Khalifa, najviša građevina na Zemlji. Neboder je visok 828 metara s antenom.
2023. – Zoran Kalezić, crnogorski i regionalni pjevač narodne muzike, preminuo je u 73. godini života nakon duge borbe s karcinomom pluća. Najpoznatiji Kalezićevi hitovi su “Moj dobri anđele”, “Dobro veče, izgubljena nado” i “Stan’ mladosti, stani stani”.