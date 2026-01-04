Nijaz Abadžić: 20. godišnjica smrti popularnog bh. novinara

Na današnji dan 2006. godine, u Sarajevu je preminuo Nijaz Abadžić, bosanskohercegovački novinar, publicist i urednik Federalne televizije BiH. Profesionalno se bavio novinarstvom od 1960. godine, postavši poznat po praćenju ekologije i naučno-popularnoj publicistici. U svojoj 30-godišnjoj karijeri snimio je više od 350 televizijskih emisija i dokumentarnih filmova, napisao više od 2100 članaka i četiri knjige. Abadžić je pokretač i autor prve agrarne televizijske serije u BiH "Zelena panorama" (1973) te autor prve stalne ekološke tv serije u nekadašnjoj JRT mreži "Živjeti s prirodom" (1981). Dobitnik Povelje časti UN-a U okupiranom Sarajevu 1994. osnovao je ekološku fondaciju "Fondeko", u aprilu 1996. pokrenuo i uređivao prvu stalnu ekološku radijsku emisiju u BiH, a u julu 1997. pokrenuo popularno-naučnu reviju o prirodi, čovjeku i ekologiji "Fondeko svijet", čiji je bio glavni i odgovorni urednik. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Povelja časti Ujedinjenih nacija "Global 500" 1989. godine, najveće svjetsko priznanje za zasluge u zaštiti životne sredine. Njegova serija o pčeli i apiterapiji "Krilati farmaceuti" (1976) prevedena je na sedam jezika i za nju je dobio zlatnu medalju Međunarodne organizacije "Apimondia".

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Rođen fizičar Isak Njutn, jedna od najvećih ličnosti u historiji nauke 1643. - Rođen Isak Njutn (Isaac Newton), engleski fizičar, matematičar, astronom, alhemičar i filozof, jedna od najvećih ličnosti u historiji nauke, koji je formulisao teoriju gravitacije. Bio je profesor na Trinity Collegeu u Cambridgeu, predsjednik Kraljevskog društva (Royal Society) u Londonu, te upravitelja Državne kovnice novca. Godine 1699., postao je jedan od osmorice stranih članova Francuske akademije nauka. 1710. - Italijanski kompozitor Đovani Batista Pergolezi (Giovanni Battista Pergolesi), jedan od glavnih predstavnika Napuljske škole, rođen je na današnji dan. Djela: opera "Služavka gospodarica", crkvena muzika "Stabat mater". 1757. - Rođen Tituš Brezovački, hrvatski katolički svećenik i književnik, komediograf koji je pisao na kajkavskom narječju, te na njemačkom i latinskom jeziku. Najpoznatije djelo mu je komedija "Matijaš Grabancijaš dijak". 1785. - Njemački pisac Jakob Grim (Jacob Grimm), osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju na narodne umotvorine i jezik, rođen je na današnji dan. Zasnovao je 1852. veliki "Njemački rječnik" i napisao "Historiju njemačkog jezika". S mlađim bratom Vilhelmom (Wilhelm) sakupio je i obradio mnoge bajke poznate djeci širom svijeta. 1809. - Rođen francuski učitelj Luj Braj (Louis Braille), tvorac pisma za slijepe, nazvane Brajev sistem. I sam slijep, izumio je sistem ispupčenih tačaka, čije kombinacije označavaju pojedina slova, pomoću kojeg slijepi mogu da čitaju.

Semjuel Kolt . Wikipedia.org Semjuel Kolt . Wikipedia.org

Semjuel Kolt prodao svoj prvi revolver američkoj vladi 1847. - Semjuel Kolt (Samuel Colt) prodao svoj prvi revolver američkoj vladi. Kolt je bio inovativni američki izumitelj i industrijalac iz Hartforda, SAD. Izumio je prvi revolver „Colt Paterson“, osnovao firmu „Colt's Patent Firearms Manufacturing Company“, te masovno proizvodio komercijalno uspješne revolvere. 1887. – Tomas Stivens (Thomas Stevens) postao prvi čovjek koji je biciklom obišao svijet. Od aprila 1884. do decembra 1886. vozio je ordinarija s velikim točkovima, poznatog i kao peni-farting. 1892. - Rođen srbijanski pisac i historičar književnosti Milan Bogdanović. Uređivao je list "Republika" i časopise "Danas", "Srpski književni glasnik", "Književne novine". Bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu te profesor na Filozofskom i Fakultetu likovnih umjetnosti. Cjelokupna njegova djela objavljena su u višetomnoj knjizi "Stari i novi". 1940. - Brajan Dejvid Džozefson (Brian David Josephson), velški fizičar, koji je 1973. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku „za teorijska predviđanja svojstava superstrujanja kroz tunelsku barijeru“, poznato kao „Džozefsonov efekt”, rođen je na današnji dan. 1957. - Rođena Vesna Zmijanac, srbijanska pjevačica narodne muzike, jedna od najvećih muzičkih zvijezda osamdesetih i devedesetih godina, poznata po tome što je postavila nove standarde po ugledu na svjetski šoubiznis u domenu javnog nastupa. Osim pjevačke karijere, pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova - „Sok od šljiva“, „Kamiondžije 2“, „Kamiondžije opet voze“.

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