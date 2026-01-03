Ogromne gužve zabilježene na graničnim prijelazima: Ove puteve izbjegavajte

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Kostajnica, Gradina, Bosanska Gradiška, Orašje i Svilaj.

Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.