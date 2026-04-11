Evidentiran veliki broj odbijanja ulazaka na hrvatskim graničnim prelazima, poznato i zašto

Pomoćnik glavnog direktora policije i načelnik Uprave za granicu, Zoran Ničeno, u Dnevniku HTV-a naglasio je kako novi sistem Entry/Exit značajno podiže nivo sigurnosti na granicama. Kvalitativni iskorak kontrole Ničeno ističe da novi sistem donosi kvalitativni iskorak u kontroli putnika. - Dosadašnji sistemi provjeravali su zaštitne elemente pasoša, a ovaj sistem prikuplja i biometrijske podatke svake osobe. To znači da korištenje tuđih putnih isprava postaje nemoguće, rekao je. Dodaje kako se sigurnost podiže na potpuno novi nivo: - Diže se apsolutno sigurnost, ali i interoperabilnost sa svim ostalim sistema gdje se dijele podaci o prikupljenoj biometriji. Sistem omogućuje usporedbu podataka s nacionalnim i europskim bazama. - Podaci će se uspoređivati s drugim sistemima poput AFIS-a i NABIS-a, odnosno s bazama biometrijskih podataka prikupljenih u drugim situacijama, pojasnio je.

Takva razmjena informacija, dodaje, može pomoći i u kriminalističkim istragama za identificiranje osoba. Mobilni telefoni i gužve Na pitanje o gužvama na granicama, Ničeno priznaje da novi sistem zahtijeva dodatno vrijeme. Kontrola traje oko minute, 70 sekundi, ovisno o tome koliko je osoba vična korištenju uređaja, kaže on. Ističe kako su posebni izazovi na cestovnim prijelazima. Osobe moraju izaći iz vozila i obaviti skeniranje, što uzima određeno vrijeme, dodaje. Policija planira ublažiti gužve korištenjem mobilnih uređaja i prilagodbom rada. - Već sada koristimo mobilne uređaje, a dodatno ćemo ih primjenjivati tijekom vikenda i turističke sezone, kako na cestovnim prijelazima tako i u zračnim lukama, zaključio je Ničeno.