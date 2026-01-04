Dragan Mioković osudio američku akciju u Venecueli: "Karteli se ne dekapitiraju bombardovanjem civila"

Za razliku od Ministarstva vanjskih poslova koje je iskazalo podršku SAD kao najvežnijem savezniku i prijatelju BiH, Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, osudio je američku vojnu akciju u Venecueli, poručivši da se nasilnim sredstvima ne mogu rješavati politički i sigurnosni problemi u toj zemlji.

Reagujući na vijesti o američkoj intervenciji, Mioković je naveo kako su njegove misli „danas s narodom Venecuele“, ističući da bombardovanje i vojna sila ne mogu biti rješenje za složenu situaciju u toj državi.

- Karteli se ne dekapitiraju bombardovanjem civila - poručio je Mioković u objavi na društvenim mrežama, aludirajući na tvrdnje da je vojna operacija imala za cilj obračun s kriminalnim strukturama i režimom Nikolasa Madura.



