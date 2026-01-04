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REAKCIJA IZ NAŠE STRANKE

Dragan Mioković osudio američku akciju u Venecueli: "Karteli se ne dekapitiraju bombardovanjem civila"

Upadi specijalaca, ili Delte, u bilo koju državu i kidnapovanje predsjednika - kome god da se radi - ne bi trebali biti opcija - naveo je Mioković

FENA

A. O.

4.1.2026

Za razliku od Ministarstva vanjskih poslova koje je iskazalo podršku SAD kao najvežnijem savezniku i prijatelju BiH, Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, osudio je američku vojnu akciju u Venecueli, poručivši da se nasilnim sredstvima ne mogu rješavati politički i sigurnosni problemi u toj zemlji.

Reagujući na vijesti o američkoj intervenciji, Mioković je naveo kako su njegove misli „danas s narodom Venecuele“, ističući da bombardovanje i vojna sila ne mogu biti rješenje za složenu situaciju u toj državi.

- Karteli se ne dekapitiraju bombardovanjem civila - poručio je Mioković u objavi na društvenim mrežama, aludirajući na tvrdnje da je vojna operacija imala za cilj obračun s kriminalnim strukturama i režimom Nikolasa Madura.


U raspravi s drugim korisnicima, Mioković je dodatno naglasio da smatra kako je svaki upad specijalnih jedinica u drugu državu, uključujući i eventualnu otmicu predsjednika, neprihvatljiv, bez obzira na to o kojoj se zemlji ili političkom režimu radi.

- Biti uz narod koji je pod bombama je moralni, a ne politički čin. Upadi specijalaca, ili Delte, u bilo koju državu i kidnapovanje predsjednika - kome god da se radi - ne bi trebali biti opcija - naveo je Mioković.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada američka administracija i Donald Tramp šalju jasnu poruku neprijateljima američkih interesa u svijetu.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# NAŠA STRANKA
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