Iz Hitne pomoći za "Avaz": Imamo probleme da pristupimo pacijentima po rubnim dijelovima Starog Grada, negdje idemo pješke

Glavne ulice su poprilično loše očišćene, a još veći problem je s rubnim dijelovima Sarajeva, gdje praktično snijeg nije ni čišćen, osim u onoj mjeri u kojoj su to sami mještani uradili.

To pravi i probleme ekipama Hitne pomoći, koje se ne mogu probiti do nekih lokacija, a to nam je potvrdio i dežurni ljekar Kemal Kadrić.

- Od 19 sati sam preuzeo smjenu, nema ništa neuobičajeno u smislu većeg priliva pacijenata. Što se tiče otežanog pristupa, tu nam je najveći problem u Starom Gradu. Ništa nije očišćeno i nemoguće je doći do rubnih dijelova grada kao što su Bistrik, Krka, Toka-Džeka. Teško je pristupiti na kućnu adresu, pa se ekipe snalaze koliko mogu. Trudimo se da odgovorimo na svaki poziv koji ocijenimo da je hitan, idemo pješke gdje nemamo drugih opcija - kazao je Kadrić za "Avaz".