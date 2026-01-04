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ZBOG SNIJEGA

Iz Hitne pomoći za "Avaz": Imamo probleme da pristupimo pacijentima po rubnim dijelovima Starog Grada, negdje idemo pješke

Što se tiče otežanog pristupa, tu nam je najveći problem u Starom Gradu

Snijeg pravi probleme. Avaz

Piše: Sedin Spahic

4.1.2026

Jak snijeg napravio je velike probleme na ulicama glavnog grada.

Glavne ulice su poprilično loše očišćene, a još veći problem je s rubnim dijelovima Sarajeva, gdje praktično snijeg nije ni čišćen, osim u onoj mjeri u kojoj su to sami mještani uradili.

To pravi i probleme ekipama Hitne pomoći, koje se ne mogu probiti do nekih lokacija, a to nam je potvrdio i dežurni ljekar Kemal Kadrić.

- Od 19 sati sam preuzeo smjenu, nema ništa neuobičajeno u smislu većeg priliva pacijenata. Što se tiče otežanog pristupa, tu nam je najveći problem u Starom Gradu. Ništa nije očišćeno i nemoguće je doći do rubnih dijelova grada kao što su Bistrik, Krka, Toka-Džeka. Teško je pristupiti na kućnu adresu, pa se ekipe snalaze koliko mogu. Trudimo se da odgovorimo na svaki poziv koji ocijenimo da je hitan, idemo pješke gdje nemamo drugih opcija - kazao je Kadrić za "Avaz".

# SNIJEG
# SARAJEVO
# HITNA POMOĆ
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