Slaven Kovačević odgovorio Sokolu: Neće i ne može biti federalizacije Bosne i Hercegovine

Savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Slaven Kovačević odgovorio je na poruke hrvatskog europarlamentarca Tomislava Sokola i poručio da neće i ne može biti federalizacije Bosne i Hercegovine.

- Destabilizirajuće poruke koje iznio hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol o navodnom izboru između tobožnjeg 'trećeg entiteta' ili trećeg entiteta koji bi bio realiziran kroz izmjene izbornog zakona, nisu na tragu evropskih rješenja nego na tragu destabilizacije i rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, neće i ne može biti federalizacije Bosne i Hercegovine, kao što nijedna država nastala raspadom bivše Jugoslavije nije federalna, tako to ni Bosna i Hercegovina neće nikada biti, poručio je Kovačević

Dodao je da je jedino adekvatno i racionalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu njena tranzicija u modernu i demokratsku državu, temeljenu na demokraciji, vladavini prava i zaštiti individualnih građanskih prava, jer se time ispunjava niz evropskih kriterija za članstvo u Evropskoj uniji.

- Šovinistički vokabular i nepoštivanje države Bosne i Hercegovine i njenih građana, predstavljaju očit dokaz nedostatka kvalitetnih argumenta i prijedloga o provođenju neophodnih reformi koje bi zadovoljile evropske standarde i demokratske kriterije. Ovo što govori europarlamentarac Sokol daleko je od potrebnih evropskih standarda i kriterija, već, nasuprot tome, više ima konture ratnih ciljeva presuđenog UZP-a, od čega bi on kao i svi drugi politički akteri trebali odustati. Kako će biti uređena Bosna i Hercegovina je naše unutrašnje pitanje i ne treba dozvoliti bilo kome da se u to miješa. To je isključivo naša stvar, kazao je Kovačević.