U Trebinju otvorena nova bolnica, uvedene dodatne uslug: Prisustvovao Aleksandar Vučć

U Trebinju je danas svečano otvorena nova bolnica koja pruža i nove zdravstvene usluge zbog kojih trenutno pacijenti iz Hercegovine moraju da idu u Banju Luku i Beograd.

Bolnički objekat

Kako je rečeno u Ministarstvu zdravlja Republike Srpske, bolnički objekat ima 223 kreveta i obuhvata odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno, odjeljenje nefrologije, porođajno i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju.

Ova zdravstvena ustanova posjeduje i dnevne bolnice: opšta i onkološka, dijaliza, hirurška, internistička i kardiološka intezivna njega, poluintenzivna njegu, oporavak pacijenata - angiografija i endoskopija, oporavak pacijenata - ORL i oftalmologija, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intezivnu njegu – neonatologija.

Pomoćnik direktora bolnice za nemedicinska pitanja Predrag Vrećo izjavio je da se u novoj bolnici dobija angio-sala i kardiologija. Zbog toga je više od 200 pacijenata odlazilo u Banjaluku ili Beograd, a sada će te usluge biti dostupne u Trebinju.

- Značajno se proširuje paleta usluga u radiologiji, laboratoriji, kao i u urgentnom centru koji dosad nismo imali i koji će biti 'klinika u klinici'. Očekujemo i povjerenje pacijenata iz užeg i šireg regiona - dodao je Vrećo.

Brojne zvanice

Inače, bolnica je izgrađena po pricipu "ključ u ruke", a ugovor o izgradnji i opremanju potpisali su 9. februara 2023. godine ministar zdravlja RS Alen Šeranić i predstavnik grupe izvođača radova na čelu sa firmom "Herc gradnja“ iz Bileće. Vrijednost ugovora je 128 miliona KM.

Bolnički kompleks prostire se na površini od 41.080 metara kvadratnih i sadrži objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pristupne puteve za vozila i pješake, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama. Ukupna površina objekta bolnice, sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila je 17.826 metara kvadratnih.

Otvaranju prisustvuju brojne zvanice, a među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.