Miljacka nabujala nakon obilnih padavina, službe u pripravnosti

Zbog obilnih padavina koje su tokom posljednjih sati zahvatile šire područje Sarajeva, rijeka Miljacka je naglo nabujala i na pojedinim mjestima dostigla znatno viši vodostaj od uobičajenog.
Vodostaj Miljacke je u kratkom vremenskom periodu porastao, a brza i mutna voda nosi granje i sitni otpad, što je izazvalo zabrinutost građana, posebno u dijelovima grada uz obale rijeke.
Za sada nema informacija o izlijevanju rijeke iz korita niti o ugrožavanju stambenih objekata, ali se građanima savjetuje oprez, naročito u blizini mostova i šetnica uz Miljacku.
Izbjegavajte zadržavanje uz obalu, kao i fotografisanje na rizičnim mjestima.
Podsjećamo, iz Vlade Kantona Sarajevo su saopćili da je Štab civilne zaštite KS na jučerašnjoj sjednici donio preporuke za provođenje mjera zaštite i spašavanja usljed mogućih velikih padavina.
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