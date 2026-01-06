Miljacka nabujala nakon obilnih padavina, službe u pripravnosti

Zbog obilnih padavina koje su tokom posljednjih sati zahvatile šire područje Sarajeva, rijeka Miljacka je naglo nabujala i na pojedinim mjestima dostigla znatno viši vodostaj od uobičajenog.

Vodostaj Miljacke je u kratkom vremenskom periodu porastao, a brza i mutna voda nosi granje i sitni otpad, što je izazvalo zabrinutost građana, posebno u dijelovima grada uz obale rijeke.