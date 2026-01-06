Helez: Oružane snage BiH spremne pružiti pomoć bh. građanima tokom snježnih padavina

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas je obavijestiti javnost da su Oružane snage BiH u potpunosti opremljene, organizovane i spremne pružiti pomoć bh. građanima tokom aktuelnih velikih snježnih padavina, kao i u slučaju eventualnih poplava i drugih prirodnih nepogoda.

- Jedinice Oružanih snaga BiH nalaze se u stanju pune pripravnosti i spremne su djelovati u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima, odmah po zaprimljenom zahtjevu nadležnih civilnih štabova i institucija. Do ovog trenutka, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH nisu zaprimile zvaničan zahtjev za angažman od strane civilnih struktura vlasti - naveo je Helez.

Istakao je da su Oružane snage Bosne i Hercegovine spremne, ukoliko se ukaže potreba, doći i do najudaljenijih i odsječenih područja širom Bosne i Hercegovine, te dostaviti hranu, lijekove i sve druge neophodne potrepštine.

- Također, spremni smo izvršiti i evakuaciju građana kojima je pomoć potrebna, u skladu sa procjenama i zahtjevima nadležnih organa. Želim podsjetiti da su se Oružane snage Bosne i Hercegovine i u ranijim kriznim situacijama pokazale kao profesionalne, odgovorne i sposobne da pravovremeno i efikasno priteknu u pomoć civilnom stanovništvu. Oružane snage Bosne i Hercegovine su tu za sve građane naše domovine - poručio je Helez.