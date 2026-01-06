Karić: Nikada nije zaprimljen zahtjev za sječu ili uklanjanje stabla koje je, nažalost, usmrtilo našu sugrađanku

U sarajevskom naselju Grbavica jučer, 5. januara, u jutarnjim satima, stablo je palo na ženu koja je od zadobijenih povreda preminula na Klinici urgentne medicine.

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić izrazila je saučešće porodici stradale sugrađanke, ističući da su općinske službe u stalnom kontaktu s porodicom i da stoje na raspolaganju u svemu što je moguće učiniti u ovom teškom trenutku.

- Važno je naglasiti da nikada nije zaprimljen zahtjev za sječu ili uklanjanje stabla koje je, nažalost, usmrtilo našu sugrađanku. Do ovog tragičnog događaja došlo je usljed izuzetno teških vremenskih uslova, uz kontinuirane padavine mokrog i teškog snijega, koji je stvarao nagla i velika opterećenja na krošnje i korijenje stabala, kojih je na području naše općine izrazito veliki broj - poručila je Karić.

Neprekidno na terenu

Dodala je da su općinske službe danima i noćima neprekidno na terenu. Civilna zaštita, vatrogasci, ONSA i druge operativne službe reagiraju na svaku dojavu građana, bez zastoja i u realnom vremenu. Uz javne službe, angažirane su i privatne firme, čija mehanizacija dodatno pomaže u sanaciji posljedica te osiguravanju sigurnosti i prohodnosti.

Prema njenim riječima, briga o stanju stabala, njihova procjena, održavanje i uklanjanje na javnim površinama u sistemu je povjerena kantonalnom javnom komunalnom preduzeću specijaliziranom za održavanje zelenila, koje raspolaže stručnim kadrom, opremom i sredstvima osiguranim iz različitih budžeta. Naglasila je da je riječ o preduzeću kojem je to isključiva nadležnost, upisana i u Registar Općinskog suda u Sarajevu, ali da je ovakvu tragičnu okolnost bilo izuzetno teško predvidjeti i spriječiti, s obzirom na to da je riječ o višoj sili.

Karić je podsjetila da su hitni brojevi i operativni centar Civilne zaštite dostupni 24 sata dnevno te da sve raspoložive službe ostaju u punoj pripravnosti i na raspolaganju građanima.

Apel građanima

Uputila je apel građanima da obrate pažnju kuda se kreću te da izbjegavaju zadržavanje i kretanje ispod stabala i na teško prohodnim površinama. Također je pozvala komšije da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomažu jedni drugima, posebno starijim i ranjivim osobama, jer se prema najavama očekuju nove padavine, što zahtijeva dodatni oprez.

- Također, u trenucima kada se suočavamo s gubitkom ljudskog života, smatram nedopustivim da se tragedija koristi za ličnu promociju. Kada se politika gradi na nesreći i boli drugih, to je prepoznatljivo i ima rok trajanja. No, to je izbor pojedinaca i njihovog političkog pristupa, i na to neću imati dodatnih komentara.

Naša obaveza ostaje jasna i nepromijenjena: biti uz porodicu, biti uz građane, biti na terenu i učiniti sve što je u našoj moći da se posljedice ovih teških dana saniraju i da sigurnost ljudi ostane apsolutni prioritet. Novo Sarajevo je zajednica solidarnosti – i takvi ćemo ostati i u najtežim trenucima - navodi se u saopćenju načelnice Općine Novo Sarajevo Benjamine Karić.