Skupština i Vlada KS: Božić je praznik nade, ljubavi i zajedništva

Čelnici Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo uputili su povodom pravoslavnog Božića, svim pravoslavnim vjernicima iskrene čestitke, uz želju da ovaj veliki praznik provedu u miru, zdravlju i porodičnoj toplini.

- Božić je praznik nade, ljubavi i zajedništva, koji nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i razumijevanja. Božićna poruka neka bude poticaj da zajedno gradimo društvo utemeljeno na toleranciji, povjerenju i međusobnom uvažavanju, na dobrobit svih građanki i građana Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.

U duhu ovog velikog praznika, izražavamo i želje da zajedničkim naporima nastavimo graditi našu domovinu kao prostor suživota, dijaloga i jednakih prilika za sve naše stanovnike, uz poštivanje trajnih vrijednosti koje jačaju društvenu koheziju i međusobno povjerenje - navodi se u čestitki, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.