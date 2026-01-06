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ČESTITKA

Skupština i Vlada KS: Božić je praznik nade, ljubavi i zajedništva

U duhu ovog velikog praznika, izražavamo i želje da zajedničkim naporima nastavimo graditi našu domovinu kao prostor suživota, poručili su

Božićna čestitka Skupštine i Vlade KS. Vlada KS

FENA

6.1.2026

Čelnici Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo uputili su povodom pravoslavnog Božića, svim pravoslavnim vjernicima iskrene čestitke, uz želju da ovaj veliki praznik provedu u miru, zdravlju i porodičnoj toplini.

- Božić je praznik nade, ljubavi i zajedništva, koji nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i razumijevanja. Božićna poruka neka bude poticaj da zajedno gradimo društvo utemeljeno na toleranciji, povjerenju i međusobnom uvažavanju, na dobrobit svih građanki i građana Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.

U duhu ovog velikog praznika, izražavamo i želje da zajedničkim naporima nastavimo graditi našu domovinu kao prostor suživota, dijaloga i jednakih prilika za sve naše stanovnike, uz poštivanje trajnih vrijednosti koje jačaju društvenu koheziju i međusobno povjerenje - navodi se u čestitki, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

# BOŽIĆ
# ČESTITKA
# SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
# BOŽIĆNA ČESTITKA
# VLADA KS
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