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POPUT PINGVINA

Nedim Sladić ima rješenje, evo kako da hodate po ledu: Izgledat ćete smiješno, ali funkcioniše

Bez ikakve šale, ovo je zvanična preporuka Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije, naveo je Sladić

Kako hodati po ledu. Screenshot / YouTube

S. S.

7.1.2026

Pojavom velikih količina snijega i poledice neminovno je došlo do padova i lomova.

Bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić podsjetio je na preporuku Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) o tome kako sigurno hodati po ledu.

Nedim Sladić. Facebook

- Kako biste održali ravnotežu na ledu, pokušajte da se gegate kao pingvin. Izgledat ćete smiješno, ali funkcioniše.' Bez ikakve šale, ovo je zvanična preporuka Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) njenim građanima tokom trenutnog hladnog vala i nadolazeće snježne oluje. U prilogu je demonstracija ukoliko neko želi da se okuša - naveo je Sladić.

- Gegajte se poput pingvina ove zime! To je najsigurniji način da izbjegnete klizanje i padove na zaleđenim stazama - napisali su ranije iz NHS pa naveli korake:

Lagano savijte i držite koljena opuštenima

Stopala usmjerite prema van

Pravite kratke korake i držite stopala ravnima

Držite težište iznad stopala.

# SNIJEG
# LED
# NEDIM SLADIĆ
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