Krug 99 uputio čestitku: Božić je trajni podsjetnik na vrijednost života kao temeljnog dara

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 upućuje čestitke povodom Božića svim pravoslavnim vjernicima u Bosni i Hercegovini, uz želju da praznik Hristovog rođenja protekne u ličnom i porodičnom miru, ljudskom dostojanstvu i komšijskom uvažavanju.

Božić je trajni podsjetnik na vrijednost života kao temeljnog dara i na obavezu moralne odgovornosti prema drugom čovjeku. U složenim društvenim okolnostima u kojima živimo, njegovo značenje nadilazi vjerski okvir i poziva na obnovu etike mira, solidarnosti i razuma, kao jedinih održivih osnova zajedničkog života.

Samo u miru moguće je očuvanje slobode, sigurnosti i društvene kohezije. Odustajanje od mira znači pristajanje na logiku sile, produbljivanje podjela i ugrožavanje same supstance života i budućnosti u Bosni i Hercegovini.

U tom smislu, Božić treba biti ohrabrenje za ličnu i kolektivnu odvažnost da se život, čovjek i zajednica stave iznad interesa moći i dominacije.

Mir Božiji – Hristos se rodi, navodi se u saopćenju.