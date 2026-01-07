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PRAVOSLAVNI BOŽIĆ

Krug 99 uputio čestitku: Božić je trajni podsjetnik na vrijednost života kao temeljnog dara

Samo u miru moguće je očuvanje slobode, sigurnosti i društvene kohezije, navodi se

Adil Kulenović. Fena

A. O.

7.1.2026

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 upućuje čestitke povodom Božića svim pravoslavnim vjernicima u Bosni i Hercegovini, uz želju da praznik Hristovog rođenja protekne u ličnom i porodičnom miru, ljudskom dostojanstvu i komšijskom uvažavanju.

Božić je trajni podsjetnik na vrijednost života kao temeljnog dara i na obavezu moralne odgovornosti prema drugom čovjeku. U složenim društvenim okolnostima u kojima živimo, njegovo značenje nadilazi vjerski okvir i poziva na obnovu etike mira, solidarnosti i razuma, kao jedinih održivih osnova zajedničkog života.

Samo u miru moguće je očuvanje slobode, sigurnosti i društvene kohezije. Odustajanje od mira znači pristajanje na logiku sile, produbljivanje podjela i ugrožavanje same supstance života i budućnosti u Bosni i Hercegovini.

U tom smislu, Božić treba biti ohrabrenje za ličnu i kolektivnu odvažnost da se život, čovjek i zajednica stave iznad interesa moći i dominacije.

Mir Božiji – Hristos se rodi, navodi se u saopćenju.

# KRUG 99
# BOŽIĆ
# PRAVOSLAVNI BOŽIĆ
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