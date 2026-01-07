U Bijeljini uvedene vanredne mjere odbrane od poplava: Važan apel građanima

U Bijeljini su stupile na snagu mjere vanredne odbrane od poplava jer vodostaj rijeke Drine na vodomjernoj stanici Radalj iznosi 503 cm.

To je saoopćeno iz Gradske uprave Bijeljina. Dežurna služba civilne zaštite je u punoj pripravnosti.

Kako piše "Infobijeljina", ekipe civilne zaštite su na terenu, prate kritične tačke i vrše neophodne intervencije u cilju zaštite ljudi i imovine

Izdat je i važan apel građanima.

- Pozivamo stanovništvo u priobalnom području na maksimalnu opreznost i budnost. Izmjestite vrijedne predmete, mehanizaciju i stoku na viši nivo - navodi se u Pozivamo stanovništvo u priobalnom području na maksimalnu opreznost i budnost.

Izmjestite vrijedne predmete, mehanizaciju i stoku na viši nivo, navodi se u saopćenju Gradske uprave.