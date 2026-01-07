Božićna liturgija služena u Sabornoj crkvi u Sarajevu

U Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu održana je Sveta arhijerejska liturgija povodom Božića, a služio ju je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sveštenike.
NAJRADOSNIJI BLAGDAN
NAJRADOSNIJI PRAZNIK
Služio ju je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sveštenike
U Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu održana je Sveta arhijerejska liturgija povodom Božića, a služio ju je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sveštenike.
Sveta božićna liturgija kojom su pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti koji poštuju julijanski kalendar, dočekali najradosniji hrišćanski praznik Božić jutros je služena u crkvama širom Bosne i Hercegovine.
Sa liturgije. Avaz
Brojni su običaji koji se vezuju za ovaj praznik.
Vjeruje se da će onome u čijem dijelu česnice bude novčić naredna godina biti posebno sretna.
Božić je porodični praznik, taj dan se ne ide u posjete, sa izuzetkom polaznika ili položajnika - muške krštene osobe koji dolazi u kuću slavljenika i prvi čestita Božić.
Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa "Mir Božiji - Hristos se rodi", uz otpozdrav "Vaistinu se rodi".
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