Božićna liturgija služena u Sabornoj crkvi u Sarajevu

U Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu održana je Sveta arhijerejska liturgija povodom Božića, a služio ju je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sveštenike.

Sveta božićna liturgija kojom su pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti koji poštuju julijanski kalendar, dočekali najradosniji hrišćanski praznik Božić jutros je služena u crkvama širom Bosne i Hercegovine.

Sa liturgije . Avaz

Brojni su običaji koji se vezuju za ovaj praznik. Vjeruje se da će onome u čijem dijelu česnice bude novčić naredna godina biti posebno sretna. Božić je porodični praznik, taj dan se ne ide u posjete, sa izuzetkom polaznika ili položajnika - muške krštene osobe koji dolazi u kuću slavljenika i prvi čestita Božić.