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ČESTITKA

Bradara: Božić nas iznova podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja

Neka blagdan Kristova rođenja donese mir u vaša srca i domove, navela je Bradara u čestitki

Lidija Bradara. Večernji list

FENA

7.1.2026

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara uputila je povodom Božića iskrene čestitke svim vjernicima pravoslavcima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Bradarinog ureda.

- Neka blagdan Kristova rođenja donese mir u vaša srca i domove, radost u obitelji te nadu i snagu za vrijeme koje je pred nama. Božić nas iznova podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja - vrijednosti koje trebamo čuvati i živjeti svakoga dana gradeći društvo razumijevanja i povjerenja. Sretan i blagoslovljen Božić. Mir Božji, Hristos se rodi! - navela je Bradara u čestitki.

# BOŽIĆ
# ČESTITKA
# PRAZNIK
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