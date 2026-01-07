Bradara: Božić nas iznova podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara uputila je povodom Božića iskrene čestitke svim vjernicima pravoslavcima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Bradarinog ureda.

- Neka blagdan Kristova rođenja donese mir u vaša srca i domove, radost u obitelji te nadu i snagu za vrijeme koje je pred nama. Božić nas iznova podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja - vrijednosti koje trebamo čuvati i živjeti svakoga dana gradeći društvo razumijevanja i povjerenja. Sretan i blagoslovljen Božić. Mir Božji, Hristos se rodi! - navela je Bradara u čestitki.