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BOLJE NEGO JUČER

I dalje oko 4.000 domaćinstava bez struje: Problemi u Kaknju, Olovu, Tešnju, Zenici, Doboj Jugu, Konjicu i Gornjem Vakufu

U Unsko-sanskom kantonu stanje je stabilno, a u toku dana se očekuje i normalizacija napajanja područja Nišićke visoravni

Snijeg u Sarajevu. Avaz

S. S.

7.1.2026

Od ranih jutarnjih sati na području Zeničko - dobojskog kantona povećan je broj kupaca bez električne energije u odnosu na večernje sate prethodnog dana. Bez snabdijevanja trenutno je njih oko 3000 u Olovu, Kaknju, Tešnju, Zenici i Doboj Jugu. Sve raspoložive ekipe su na terenu i otklanjanje kvarova se očekuje do kraja dana, saopćili su iz Elektroprivrede BiH.

Novi kvarovi u toku noći su evidentirani i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu posebno u Konjicu i Gornjem Vakufu u Srednjobosanskom kantonu. Bez električne energije u ova dva kantona je oko 4000 kupaca.

Situacija u Tuzlanskom kantonu se stabilizuje. Elektromonterske ekipe rade na saniranju kvarova koji su izazvali prekid u snabdijevanju električnom energijom za 560 potrošača.

U Unsko-sanskom kantonu stanje je stabilno, a u toku dana se očekuje i normalizacija napajanja područja Nišićke visoravni.

Elektroprivreda BiH upućuje zahvalnost građanima i privrednicima koji pružanjem svesrdne pomoći elektromonterskim ekipama na terenu, doprinose stabiliziranju snabdijevanja.   

# SNIJEG
# ELEKTROPRIVREDA BIH
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