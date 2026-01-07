I dalje oko 4.000 domaćinstava bez struje: Problemi u Kaknju, Olovu, Tešnju, Zenici, Doboj Jugu, Konjicu i Gornjem Vakufu

Od ranih jutarnjih sati na području Zeničko - dobojskog kantona povećan je broj kupaca bez električne energije u odnosu na večernje sate prethodnog dana. Bez snabdijevanja trenutno je njih oko 3000 u Olovu, Kaknju, Tešnju, Zenici i Doboj Jugu. Sve raspoložive ekipe su na terenu i otklanjanje kvarova se očekuje do kraja dana, saopćili su iz Elektroprivrede BiH.

Novi kvarovi u toku noći su evidentirani i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu posebno u Konjicu i Gornjem Vakufu u Srednjobosanskom kantonu. Bez električne energije u ova dva kantona je oko 4000 kupaca.