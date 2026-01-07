Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPUTE NJEMAČKOG ADAC-A

Snijeg i led glavne prijetnje u vožnji: Deset savjeta kako voziti po snijegu i ledu

Vozila iza vas ne smiju biti ugrožena padanjem snijega ili leda s vašeg neočišćenog automobila. Strugač za led i četka za snijeg trebaju postati neizostavan dio opreme svakog vozila

Snijeg i led glavne prijetnje u vožnji. Bihamk

S. S.

7.1.2026

Snijeg i led trenutno su glavni faktori koji uzrokuju opasne situacije u vožnji, zbog čega su stručni savjeti za vozače od izuzetne važnosti.

Stručni savjeti za sigurnu zimsku vožnju

Čak i ako vam je to naporno, obavezno prije polaska potpuno očistite svoj automobil od snijega i leda. Jasna vidljivost je ključna za brzu i sigurnu reakciju tokom vožnje.

Također, vozila iza vas ne smiju biti ugrožena padanjem snijega ili leda s vašeg neočišćenog automobila. Strugač za led i četka za snijeg trebaju postati neizostavan dio opreme svakog vozila.

10 savjeta ADAC-a za sigurnu vožnju po snijegu i ledu

Najveći njemački auto klub ADAC donosi deset praktičnih savjeta za vožnju u zimskim, otežanim uslovima na cesti: 

1. Obavezna zimska oprema – od 15. novembra morate imati zimske ili kvalitetne cjelogodišnje gume s minimalnom dubinom profila od 4 mm.

2. Prilagodite brzinu i održavajte sigurnu udaljenost od vozila ispred sebe.

3. Vožnja pri niskim obrtajima i višem stupnju prijenosa pomaže gumama da bolje prianjaju, naročito na skliskim površinama.

4. Povremeno testirajte kočenje na sigurnom dijelu ceste kako biste osjetili uvjete i dužinu kočnog puta, koji može biti i do pet puta duži nego na suhoj podlozi.

5. Izbjegavajte nagle pokrete upravljačem. Ako vozilo proklizava na ravnom, isključite spojku, zakočite i glatko upravljajte u željenom pravcu.

6. Elektronska pomoć u vozilima olakšava kontrolu proklizavanja, ali oprezno ubrzavajte i ne vozite u sportskom režimu kod automatskih mjenjača.

7. U zavoju s proklizavanjem kočite kontinuirano i bez naglih pokreta, držite ruke opuštene i vršite blage korekcije volanom.

8. Budite oprezni pri temperaturama oko nule jer se stanje ceste može brzo mijenjati.

9. Na zaleđenim cestama najbolje je zaustaviti vožnju i sačekati čišćenje jer prianjanje tada praktično ne postoji.

10. Lanci za snijeg su obavezni na određenim dionicama. Naučite unaprijed kako ih postaviti i vozite najviše 50 km/h s njima.

# SNIJEG
# VOŽNJA
# LED
# ADAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.