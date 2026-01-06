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PUTEVI OKOVANI LEDOM

Ogromne gužve od Bjelašnice ka gradu: Vozači čekaju više od sat vremena u automobilima, sudarila se grtalica s kombijem

Snijeg koji je još prekjučer pao napravio je ogromne probleme vozačima i pješacima na području cijele države

Ogromne gužve od Bjelašnice ka gradu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

6.1.2026

Velike gužve zabilježene su jutros na području od Bjelašnice prema Krupcu, a vozači se voze više od sat i po vremena.

Kako nezvanično saznaje portal „Avaza“ grtalica koja je krenula prema toj dionici puta sudarila se s kombijem. Putni pravac je okovan ledom. 

Također, magla pravi dodatni problem vozačima.

Iako smo kontaktirali dežurni Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, informaciju o ovom sudaru nisu imali.

Redakciji „Avaza“ javljaju se čitatelji koji su se požalili da ne mogu nikuda proći, te da je veliki broj turista „zapeo“ na ovoj dionici puta. Naša sagovornica je krenula jutros na posao, ali ne može doći do svog radnog mjesta zbog gužve i neprohodnosti. Također, kazala nam je da je pozvala Policijsku stanicu Trnovo, te da joj je rečeno da je grtalica krenula ka ovoj dionici puta.

Podsjećamo, snijeg koji je još prekjučer pao napravio je ogromne probleme vozačima i pješacima na području cijele države.

Jedna žena jučer je preminula u sarajevskom naselju Grbavica nakon što je na nju palo ogromno stablo. Ona je zadobila povrede i podlegla na KUM-u.

Vozačima se savjetuje oprez kako bi se izbjegle eventualne saobraćajne nesreće.

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# SNIJEG
# BJELAŠNICA
# GUŽVE
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