BH novinari: Načelnica Benjamina Karić krši pravo na slobodu izražavanja i prijeti medijima

Udruženje BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) najoštrije osuđuju izjave načelnice Općine Novo Sarajevo Benjamine Karić u kojima targetira novinare novinske agencije Partia i N1 televizije zbog upućivanja legitimnih i profesionalnih novinarskih upita u vezi sa radom Općine i razjašnjavanjem okolnosti tragične pogibije jedne žene u naselju koje pripada ovoj lokalnoj zajednici.

Kako je saopćeno iz Udruženja, Karić u svojoj objavi na društvenim mrežama, načelnica Karić problematizira sadržaj i ton novinarskih pitanja, dovodeći u pitanje pravo novinara na postavljanje pitanja u interesu javnosti i optužujući medije za „politički pritisak“ na nju i općinske službe.

- Načelnica Karić je u maniru rigidnih i nedemokratskih političara dijelila lekcije o „prihvatljivim“ novinarskim pitanjima, te u kojim se okvirima, prema njenom viđenju, smije propitivati rad općinskih javnih institucija.

Ovakav rječnik i pristup načelnice Karić, uz javno objavljivanje mailova sa imenima novinara agencije Patria i N1 televizije, predstavljaju direktan i neprihvatljiv pritisak na medije i grubo miješanje političkih zvaničnika u uređivačku autonomiju medija. BH novinari smatraju apsolutno nedopustivim da javni zvaničnici, koristeći svoju funkciju i institucionalnu moć, na društvenim mrežama javno problematiziraju novinarska pitanja, diskvalificiraju motive novinara i medija te im određuju kakva pitanja smiju ili ne smiju postavljati. Takvo postupanje je otvoren pritisak na slobodu medija i pravo na pristup informacijama od javnog značaja, čime se ozbiljno narušavju demokratski principi transparentnosti i odgovornosti vlasti prema javnosti.

Pokušaji da se novinarski rad predstavi kao politički motivisan ili nelegitiman, samo zato što se predstavnicima vlasti ne dopada sadržaj pitanja ili način izvještavanja, nisu ništa drugo nego oblik zastrašivanja i delegitimizacije rada medija. Posebno zabrinjava pokušaj načelnice Karić da se argumentiran, pristojan i legitiman novinarski upit predstavi kao oblik političkog pritiska na rad Općine i načelnice, što je ne samo politički nonsens, već i apsurdna optužba, budući da je osnovna zadaća novinara postavljanje pitanja zvaničnicima o načinima na koje obnašaju svoje javne funkcije.

Poput načelnice Karić, slične optužbe na račun medija su iznosili i drugi nositelji funkcija u izvršnoj vlasti Kantona Sarajevo i javnim preduzećima i službama nadležnim za funkcioniranje gradskih komunalnih službi u svim, pa i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Umjesto da argumentirano i u direktnom kontaktu sa novinarima odgovaraju na pitanja i infomiraju građane o aktivnostima koje poduzimaju radi smanjivanja negativnih posljedica snježnih padavina, nositelji javnih funkcija su koristili svoje javne funkcije i društvene mreže za obračune s medijima. Takva praksa ukazuje na zabrinjavajući obrazac postupanja prema medijima i potpuno nerazumijevanje uloge novinarstva u demokratskom društvu, koje niti može niti smije počivati na prenošenju samoreklamirajućih objava i fotografija na društvenim mrežama.