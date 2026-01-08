Obilježena tužna 33. godišnjica smrti Hakije Turajlića u Kasindolskoj ulici

Tužna 33. godišnjica ubistva potpredsjednika Vlade RBiH Hakije Turajlića i nekadašnjeg istaknutog rukovodioca kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo obilježena je danas u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Nakon toga je obilježena i na mjestu ubistva u Kasindolskoj ulici.

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe članovi porodice, predstavnici kompanije Energoinvest d.d., prijatelji i sugrađani, odali su počast čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u političkom i privrednom životu BiH.

Podsjećamo, Hakija Turajlić je ubijen u njegovoj 57. godini, 8. januara 1993. godine u Kasindolskoj ulici.