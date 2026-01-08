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Obilježena tužna 33. godišnjica smrti Hakije Turajlića u Kasindolskoj ulici

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe članovi porodice, predstavnici kompanije Energoinvest d.d., prijatelji i sugrađani, odali su mu počast

Sa današnjeg obilježavanja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

8.1.2026

Tužna 33. godišnjica ubistva potpredsjednika Vlade RBiH Hakije Turajlića i nekadašnjeg istaknutog rukovodioca kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo obilježena je danas u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Nakon toga je obilježena i na mjestu ubistva u Kasindolskoj ulici.

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe članovi porodice, predstavnici kompanije Energoinvest d.d., prijatelji i sugrađani, odali su počast čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u političkom i privrednom životu BiH.

Podsjećamo, Hakija Turajlić je ubijen u njegovoj 57. godini, 8. januara 1993. godine u Kasindolskoj ulici.

# HAKIJA TURAJLIĆ
# SARAJEVO
# BIH
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