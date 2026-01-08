Da li će premijer Uk krivično odgovarati: Platio 12,5 miliona, a helikoptera nema

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na čelu s Admirom Katicom (NiP) je ova sredstva isplatilo, a kao i za sve druge uplate, na njih je morao odobrenje dati premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

Ipak, ono što treba da brine građane je to što je 12,5 miliona KM već potrošeno iz budžeta još u junu 2024. godine, i to za uplatu avansa za helikopter.

Agonija zvana nabavka helikoptera za Kanton Sarajevo traje od 2019. godine i ne nazire joj se kraj. Kada će letjelica doći ne znamo, rokovi su više puta probijani, a posljednje informacije kažu „za nekoliko mjeseci“. Prije isto toliko „nekoliko mjeseci“ govoreno je do kraja prošle godine i to traje u nedogled.

S obzirom na to da s junom ove godine ističe rok od 24 mjeseca koji je dala kompanija iz Zenice, za koju je Ured za reviziju institucija u FBiH već ranije pisao da joj se pogodovalo, postavlja se pitanje šta ukoliko helikopter ne bude isporučen ni do juna.

Ista namjena

Situaciju dodatno komplicira pitanje zašto Uk nije tražio kontra garanciju od banke za uplaćenih 12,5 miliona KM. Ključna stvar u svemu je da bi premijer Uk kao odgovorno lice mogao i krivično odgovarati zbog uplate za koju epilog nije siguran.

Sredstva građana su nemilosrdno trošena, a niko ne garantuje da će se stvarno dobiti ono što se tražilo.

Podsjećamo, sporna je i sama cijena helikoptera (40 miliona KM), koja je pet puta veća od one za koju je Vlada ZDK nabavila helikopter (8,2 miliona KM), a namjena je otprilike ista.

Revizorski izvještaj

Ured za reviziju institucija u FBiH je u svom revizorskom izvještaju isticao kako se pogodovalo kompaniji iz Zenice „da dobije“ nabavku za sarajevski helikopter, da su smanjeni penali za kašnjenje s isporukom, da nije definiran njen rok, a sve suprotno tenderskoj dokumentaciji.

Evidentno je da je u periodu finansijske dubioze bilo boljih načina za trošenje budžetskih sredstava