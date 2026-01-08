Dodik na svečanoj akademiji povodom neustavnog "dana RS": Srpski narod zaslužuje jednu državu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se na Svečanoj akademiji povodom obilježavanja neustavnog "dana RS".

Dodik je rekao da je dugo razmišljao da li da se obrati na skupu, ali da je na kraju odlučio govoriti o razlozima zbog kojih voli Republiku Srpsku.

- Ubjeđivali su me da danas govorim. Razmišljao sam da li da to radim, ali sam, na kraju, pristao. Želim da kažem zašto volim Republiku Srpsku - rekao je Dodik.

Istakao je da ne može da živi bez Republike Srpske, navodeći da ona za srpski narod predstavlja dom i slobodu.

- Ognjište je tamo gdje je okupljena porodica, gdje su naši prijatelji, gdje je naša sloboda. Mnoge naše porodice su gotovo ostale bez nasljednika u ratu. Onda su međunarodne sile krenule da dijele selektivnu pravdu - rekao je Dodik.

Trajni politički cilj

Prema njegovim riječima, Republika Srpska nije formirana da bude dio Bosne i Hercegovine, već kao samostalna država.