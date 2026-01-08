Dodik na svečanoj akademiji povodom neustavnog "dana RS": Srpski narod zaslužuje jednu državu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se na Svečanoj akademiji povodom obilježavanja neustavnog "dana RS".
Dodik je rekao da je dugo razmišljao da li da se obrati na skupu, ali da je na kraju odlučio govoriti o razlozima zbog kojih voli Republiku Srpsku.
- Ubjeđivali su me da danas govorim. Razmišljao sam da li da to radim, ali sam, na kraju, pristao. Želim da kažem zašto volim Republiku Srpsku - rekao je Dodik.
Istakao je da ne može da živi bez Republike Srpske, navodeći da ona za srpski narod predstavlja dom i slobodu.
- Ognjište je tamo gdje je okupljena porodica, gdje su naši prijatelji, gdje je naša sloboda. Mnoge naše porodice su gotovo ostale bez nasljednika u ratu. Onda su međunarodne sile krenule da dijele selektivnu pravdu - rekao je Dodik.
Trajni politički cilj
Prema njegovim riječima, Republika Srpska nije formirana da bude dio Bosne i Hercegovine, već kao samostalna država.
- Dejtonski mirovni sporazum se od samog početka ruši na štetu Srba. Bili smo naivni. I danas, kada smo se borili za Dejtonski sporazum, bivali smo proglašeni antidejtonskim ljudima - naveo je Dodik.
Poručio je da srpski narod zaslužuje jednu državu i da ta ideja ostaje trajni politički cilj.
- Republika Srpska je ljubav. Radujemo se svakom susretu sa Srbijom, koju obožavam. Jedan narod zaslužuje jednu državu i od te ideje nećemo odustati - rekao je on.
"U BiH nama nije dobro"
Dodik je istakao da obilježavanje 9. januara niko ne može zabraniti, naglašavajući da se zalaže za mir, ali da ne odustaje od svojih političkih ciljeva.
- Mi nismo za nasilje, mi smo za mir. Promijenio sam metode, ali nisam promijenio cilj. U Bosni i Hercegovini nama nije dobro. Samo smo gubili i bili okrivljivani - rekao je Dodik.
Na kraju je poručio da se svim srcem bori za Republiku Srpsku i da će istrajati uprkos kritikama.
- Naučio sam da je važno da u politici imaš karakter i jedan cilj: da služiš narodu koji te bira, do kraja, bez kalkulacije. Republika Srpska je veličanstvena i za nju se vrijedi boriti. Svakakvo smeće iz Sarajeva će se obrušiti na nas zbog obilježavanja 9. januara, ali mi ćemo ostati istrajni - rekao je Dodik.