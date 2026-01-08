Trišić Babić: Da su se poštovali božiji i zemaljski zakoni, umjesto mene, trebao vam se obratiti Milorad Dodik

V.d. predsjednica Republike Srpske Ana Trišić Babić obratila se večeras na svečanoj akademiji povodom neustavnog dana RS-a 9. januara. Tokom uvodnom izlaganja kazala je da je na njenom mjestu trebao biti bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik da su ispoštovani božiji i zemaljski zakoni.

- Da su se poštovali božiji I zemaljski zakoni i volja naroda u ovom trenutku po pravu i zaslugama trebalo je da vam se u svojstvu predsjednika Republike obrati predsjednik Milorad Dodik. Legalno izabrani predsjednik Republike Srpske. Zahvaljujući spoljnim neprijateljima srpskog naroda bio je prinuđen da se povuče sa funkcije koja mu pripada. Svjestan loših namjera prema Republici Srpskoj predsjednik Dodik je učinio korak nazad da bismo zajedno napravili velike korake naprijed - kazala je Trišić Babić.

Istakla je, da je međunarodnoj sceni, RS pokazala da veličina teritorija ne određuje snagu politike.

- Snagu određuje dosljednost, istrajnost i jasna poruka. Danas Republika Srpska nije objekata međunarodnih odnosa ona je njihov aktivan i prepoznat glas. Na evropskom kontinentu RS ima odlične odnose sa svim narastajućim političkim snagama - kazala je v.d. predsjednica.

Smatra da je za RS lažna dilema istok ili zapad.

- Prije svega trebamo gledati svoj interes. Politika se vraća porodici, vjeri i identitetu. Republika Srpska je bila među prvima koja je govorila da politika ne može opstati na pritiscima već na suverenitetu - kazala je Trišić Babić.