Stojanović: Smijeniti one koji ne rade svoj posao

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović govorio je o stanju u zemlji, izbornoj godini, Južnoj interkonekciji, odnosima u regionu i globalnim geopolitičkim kretanjima.

Zanemarivanje infrastrukture

Osvrćući se na probleme izazvane snježnim padavinama, prekide u snabdijevanju električnom energijom i grijanju, Stojanović je istakao da su propusti rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja infrastrukture.

- Očigledno je da se neulaganje u infrastrukturu iz proteklih godina sada vraća. Nismo oslabili samo kadrovski, nego i infrastrukturno. Potrebno je jasno utvrditi odgovornost i smijeniti one koji ne rade svoj posao - rekao je Stojanović za FTV.

Dodao je da se slični problemi bilježe širom Evrope, ali da to ne može biti opravdanje za lošu organizaciju u Federaciji.

Govoreći o 2026. kao izbornoj godini, Stojanović je izrazio nadu da će politički akteri pokazati više odgovornosti nego ranije.

- Od teških riječi, uvreda i stalnih sukoba nemamo ništa. Ljudi danas žele rješenja kako bi živjeli bolje i sigurnije u svijetu punom ratova i nestabilnosti - poručio je on.

Uvođenje neradne nedjelje

Na pitanje o kritikama zbog uvođenja neradne nedjelje, Stojanović je pojasnio da je cilj bio zaštita radnika.

- Željeli smo pokazati senzibilnost u nemilosrdnom kapitalizmu u kojem ljudi rade po 12 ili 16 sati bez dana odmora. To je bila poruka da se cijena rada mora povećati - rekao je Stojanović.

Dodao je da će Vlada FBiH u budućnosti razmatrati korekcije kako bi se uvažile i potrebe poslodavaca, ali bez odustajanja od osnovnog principa zaštite radnika.

Južna interkonekcija

Komentarišući zahtjev predsjednice Federacije BiH Lidije Bradara za ocjenu ustavnosti Zakona o Južnoj interkonekciji, Stojanović smatra da pozadina nije proceduralna.

- Pozadina nije poslovnik, nego politička kontrola. HDZ želi novu firmu i potpunu kontrolu nad plinom. Ne vjeruju BH-Gasu, a to je loša odluka koja nas energetski usporava - istakao je.

Naglasio je da BiH mora imati više izvora snabdijevanja energentima.

- Ja sam za južnu, sjevernu, zapadnu i istočnu interkonekciju. Konkurencija znači sigurnost i niže cijene za građane - naveo je.

Neustavni praznik

Povodom obilježavanja neustavnog "dana RS", Stojanović je bio izričit:

- To je akt nepoštovanja, svjesno stvaranje napetosti i politika od koje direktno profitiraju pojedinci. Takvo ponašanje nikome ne donosi dobro.

Smatra da se Miloradu Dodiku (SNSD) mora jasno suprotstaviti.

- Ne radi se više samo o 9. januaru, nego o politici koja vrijeđa institucije i misli da joj je sve dozvoljeno - poručio je.

Uprkos globalnim sukobima, Stojanović ne smatra da je stabilnost BiH ozbiljno ugrožena.

- Opstali smo u najtežem periodu, a danas je situacija značajno drugačija. Granice BiH nisu ugrožene - poručio je.

Komentarišući odluku SAD-a o povlačenju iz pojedinih međunarodnih tijela, naglasio je potrebu za proaktivnom politikom.

- Mali smo, ali više nismo 'zalogajčić'. Institucije moraju raditi svoj posao - smatra Stojanović.