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CENTAR

Mještani Soukbunara ogorčeni: Šest dana ne vozi kombi do nas

Inače, iz ovog naselja je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, i kod njega su građani apelovali da im pomogne da se osposobe elementarni uslovi za život

Problemi sa snijegom. Facebook

S. S.

9.1.2026

Već šesti dan zbog vremenskih neprilika GRAS-ov kombi za naselje Soukbunar ne vozi, javljaju naši čitatelji.

Kako kažu, riječ je o jednom od najstarijih dijelova grada, gdje ima 105 šehida, boraca i invalida te poručuju da je ovo sramota.

Iz KJKP "Rad" su se jučer pohvalili da je grtalica tu prošla, no kombi se ne može mimoići s vozilima.

Inače, iz ovog naselja je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, i kod njega su građani apelovali da im pomogne da se osposobe elementarni uslovi za život.

# SOUKBUNAR
# OPĆINA CENTAR
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