Mještani Soukbunara ogorčeni: Šest dana ne vozi kombi do nas

Već šesti dan zbog vremenskih neprilika GRAS-ov kombi za naselje Soukbunar ne vozi, javljaju naši čitatelji.

Kako kažu, riječ je o jednom od najstarijih dijelova grada, gdje ima 105 šehida, boraca i invalida te poručuju da je ovo sramota.

Iz KJKP "Rad" su se jučer pohvalili da je grtalica tu prošla, no kombi se ne može mimoići s vozilima.

Inače, iz ovog naselja je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, i kod njega su građani apelovali da im pomogne da se osposobe elementarni uslovi za život.