Još jedno obilježavanje neustavnog 9. januara u entitetu Republika Srpska izazvalo je oštre reakcije međunarodnih stručnjaka za ljudska prava. Dejvid Petigru (David Pettigrew), profesor studija holokausta i genocida, u dramatičnom istupu upozorio je da ignorisanje odluka Ustavnog suda BiH nije samo politički problem, već direktan udar na vladavinu prava i uvreda za žrtve genocida, čiji je početak, kako tvrdi, vezan upravo za ovaj datum. Uvertira u destabilizaciju Gostujući u emisiji "7Plus" Hayat televizije, profesor Petigru je podvukao da su vlasti u RS-u prešle crvenu liniju nepoštivanjem državnih institucija, što zahtijeva hitnu reakciju tužilaštva.

- Nastavak proslave Dana RS je znak da vlasti ignorišu ili ne poštuju državne zakone i sudsku odluku da je taj dan neustavan. To je i dalje problematično jer je to početak genocida. Mislim da moramo imati čvršći stav prema krivičnom gonjenju ili sankcijama da preveniramo ovo u budućnosti. Moramo vratiti poštovanje vladavine prava - kazao je Pettigrew. Nijemi posmatrač Profesor sa Državnog univerziteta Southern Connecticut ističe da pasivnost stranih faktora daje "vjetar u leđa" secesionističkim politikama, čime se direktno ugrožava euroatlantski put Bosne i Hercegovine.