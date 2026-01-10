Američki profesor Dejvid Petigru: "Uvreda suvereniteta i dostojanstva države BiH"

Još jedno obilježavanje neustavnog 9. januara u entitetu Republika Srpska izazvalo je oštre reakcije međunarodnih stručnjaka za ljudska prava. Dejvid Petigru (David Pettigrew), profesor studija holokausta i genocida, u dramatičnom istupu upozorio je da ignorisanje odluka Ustavnog suda BiH nije samo politički problem, već direktan udar na vladavinu prava i uvreda za žrtve genocida, čiji je početak, kako tvrdi, vezan upravo za ovaj datum.
Uvertira u destabilizaciju
Gostujući u emisiji "7Plus" Hayat televizije, profesor Petigru je podvukao da su vlasti u RS-u prešle crvenu liniju nepoštivanjem državnih institucija, što zahtijeva hitnu reakciju tužilaštva.
- Nastavak proslave Dana RS je znak da vlasti ignorišu ili ne poštuju državne zakone i sudsku odluku da je taj dan neustavan. To je i dalje problematično jer je to početak genocida. Mislim da moramo imati čvršći stav prema krivičnom gonjenju ili sankcijama da preveniramo ovo u budućnosti. Moramo vratiti poštovanje vladavine prava - kazao je Pettigrew.
Nijemi posmatrač
Profesor sa Državnog univerziteta Southern Connecticut ističe da pasivnost stranih faktora daje "vjetar u leđa" secesionističkim politikama, čime se direktno ugrožava euroatlantski put Bosne i Hercegovine.
- Ovo šalje poruku da postoji napor da se država BiH potkopa na svaki mogući način i da se spriječi euroatlantska integracija BiH. Potreban je snažan odgovor na ovo što se ispostavlja kao slavljenje genocida i veličanje onih koji su ga počinili. Čini se kako međunarodna zajednica ne poduzima nikakve akcije. To ohrabruje vlast u RS-u da nastave jer prolaze nekažnjeno. Vrijeme je da se poduzmu mjere - zaključio je profesor, naglasivši da bi se ovaj datum, umjesto slavlja, trebao proglasiti Danom žalosti.
Pettigrew je dodao da nastavak ovih aktivnosti sistemski negira istinu, traumatizuje preživjele i u potpunosti onemogućava proces pomirenja u zemlji.