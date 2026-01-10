Pandurević: Na jednom biralištu u Bratuncu glasalo 60 stogodišnjaka koji su zapravo preminuli

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević danas je iznijela nove podatke za koje tvrdi da pokazuju još jedan primjer prevare na izborima za predsjednika Republike Srpske. Pandurević je navela da je na jednom biralištu u Bratuncu glasalo 60 stogodišnjaka, koji su zapravo preminuli.

- Mnogi od vas su, vjerujem, čuli za Ikariju, grčko ostrvo stogodišnjaka. Mediteran i zdrava hrana put su ka dugovječnosti. Ali, niste znali da i kod nas postoji općina stogodišnjaka. Sudeći po biračkim spiskovima, to je Bratunac. CIK i OIK odgovorni su za ažurnost biračkog spiska. Nije dovoljno da OIK u šest mjeseci izloži birački spisak, već mora po službenoj dužnosti da provjeri njegovu tačnost u matičnoj službi - rekla je Pandurević.

Dodala je da matična služba treba dostaviti sve podatke o umrlim Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), ali da to očigledno nije učinjeno s obzirom na veliki broj preminulih u Bratuncu koji su i dalje na biračkom spisku.