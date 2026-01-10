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PRIJEVREMENI IZBORI U RS

Pandurević: Na jednom biralištu u Bratuncu glasalo 60 stogodišnjaka koji su zapravo preminuli

Teško da je slučajno da samo na jednom biračkom mjestu, na biračkim spisku, ima 60 preminulih, poručila je

Fena

M. Až.

10.1.2026

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević danas je iznijela nove podatke za koje tvrdi da pokazuju još jedan primjer prevare na izborima za predsjednika Republike Srpske. Pandurević je navela da je na jednom biralištu u Bratuncu glasalo 60 stogodišnjaka, koji su zapravo preminuli.

- Mnogi od vas su, vjerujem, čuli za Ikariju, grčko ostrvo stogodišnjaka. Mediteran i zdrava hrana put su ka dugovječnosti. Ali, niste znali da i kod nas postoji općina stogodišnjaka. Sudeći po biračkim spiskovima, to je Bratunac. CIK i OIK odgovorni su za ažurnost biračkog spiska. Nije dovoljno da OIK u šest mjeseci izloži birački spisak, već mora po službenoj dužnosti da provjeri njegovu tačnost u matičnoj službi - rekla je Pandurević.

Dodala je da matična služba treba dostaviti sve podatke o umrlim Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), ali da to očigledno nije učinjeno s obzirom na veliki broj preminulih u Bratuncu koji su i dalje na biračkom spisku.

- Također, ako porodica nije prijavila nečiju smrt, sami trebaju pokrenuti upravni postupak. Tolika količina neažurnosti i nerada teško da je slučajna, kao što nije slučajno ni glasanje za preminule na 13 biračkih mjesta. Teško da je slučajno da samo na jednom biračkom mjestu, na biračkim spisku, ima 60 preminulih - istaknula je.

Za kraj je poručila da je vrijeme da svi nadležni u lancu odgovaraju.

Podsjećamo, na izborima za predsjednika RS-a pobijedio je Siniša Karan (SNSD). U izbornoj noći, opozicija u RS-u je ukazala na niz nepravilnosti na nekoliko biračkih mjesta.

Kasnije je CIK donio odluku da se ponove izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 općina. Izbori su zakazani za 8. februar 2026. godine.

# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# IZBORI 2025
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