Zima na snijegu na tradicionalan način: Jedanaest mladića i stari običaji u Džakulama

Ono čega su se, iz priča starih ljudi dosjetila jedanaestorica mladića, da prvi put u svome naselju Džakulama, 15 kilometara sjeverno od Gračanice, ispod brda Monj organiziraju manifestaciju „Zima u Džakulama na stari, tradicionalan način“, pretvorilo se u „Malu zimsku olimpijadu“, veliku zabavnu i zanimljivu priču koja se po dubokom snijegu, pričala tri večeri, u utorak, srijedu i četvrtak.

Predsjednik MZ Džakule Amel Nuhanović svojim očima nije mogao vjerovati da će djeca, mladi, omladina u tako velikom broju, tri večeri ostaviti svoje mobitele i druge manje važne stvari, stariji muškarci i žene ostaviti tople domove, obući toplu odjeću i doći na događaj, o kome se priča u selima sjeverne Bosne.

- Jedanaest momaka iz Organizacionog odbora na čijem čelu je bio Enis Kulović i članovi Asmir i Bajro Šerbečić, Sabahudin Isanović, Kenan Mušić, Veldin Bećirović, Jasmin Zaketović, Hare Halilović, Vahidin Omerović, Mustafa Kulović i Zajim Musić, osmislili su da na lokaciji „Ahmedova krčevina“ organiziraju manifestaciju „Zima u Džakulama na tradicionalan način“. S mnogo rada i entuzijazma, napravljena je snježna staza za starije učesnike dugačka 100, a za djecu 50 metara - kaže Amel Nuhanović, predsjednik MZ Džakule.

Ističe, kako su članovi Organizacionog odbora sami uradili program takmičenja, koji je više ličio na zimsku zabavu i noćno uživanje na snježnom pokrivaču. Odziv je bio neočekivano veliki, niske temperature nikome nisu bile prepreka za neobično uživanje. Djeca, mladi, momci su se u utorak, srijedu i četvrtak uvečer u 18 sati okupljali na skijalištu i „Mala olimpijada“ je krenula uz mnogo mašte i zimske radosti.

Uz logorsku vatru, kuhao se topli čaj koji je uz druge napitke besplatno dijeljen mještanima, ali i gostima koji su pristigli iz Buka, Biberovog Pola, Doborovaca, Prijekog Brda, Trnovaca. Treće, finalne večeri organiziran je i vatromet.

Predsjednik Organizacionog odbora Enis Kulović je poručio da će sljedeću zimsku olimpijadu u Džakulama organizirati s još više igara, zabave, da se napravi pravo veselje na snijegu i zabava za pamćenje.