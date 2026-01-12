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OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Počelo drugo polugodište u školama FBiH po hrvatskom planu i programu

Školskim kalendarom u aprilu su u tim školama predviđeni kratki praznici za vrijeme Uskrsa

Početak drugog polugodišta. Društvene mreže

Z. V.

12.1.2026

U ponedjeljak je nastavljena školska godina u školama Federacije BiH u kojima se nastava odvija po hrvatskom planu i programu.

Nakon četiri sedmice zimskog raspusta, u školske klupe u ponedjeljak su se vratili đaci u osnovnim i srednjim školama u Zapadnohercegovačkom, Kantonu 10 te školama u kojima se nastava odvija po hrvatskom planu i programu u Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom, Srednjobosanskom kantonu.

Školskim kalendarom u aprilu su u tim školama predviđeni kratki praznici za vrijeme Uskrsa.

Drugo polugodište u školama po bošnjačkom planu i programu u Federaciji BiH u 2026. počinje 26. januara, a školska godina u školama po oba plana i programa završava u junu.

# FBIH
# POSAVSKI KANTON
# SREDNJOBOSANSKI KANTON
# ŠKOLE
# DRUGO POLUGODIŠTE
# ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON
# HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
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