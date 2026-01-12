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ZIMSKE SLUŽBE NA TERENU

Snijeg obarao stabla po putevima na području Općine Foča

Načelnik Odjeljenja za urbanizam Mladen Matović kaže da nastoje da stignu na sva područja, te da raspolažu sa pet mašina

Snijeg obarao stabla po putevima. Fena

FENA

12.1.2026

Opštinske zimske službe Foče angažovane su u punom kapacitetu na čišćenju lokalnih puteva, a uz visok snijeg, mraz i poledicu dodatni problem zadaju im stabla koja su pod teretom snijega popadala po putevima, javlja Radio Foča.

Mašine su trenutno na području Miljevine, Vojnoga, Orahova, Graca i Čelebića, a čim budu slobodne uputiće se prema Boljaradini, Vrbnici, Mazoču i drugim područjima sa kojih stižu pozivi mještana, navode iz opštine.

Načelnik Odjeljenja za urbanizam Mladen Matović kaže da nastoje da stignu na sva područja, te da raspolažu sa pet mašina.

- Sve su mašine na terenu i gledamo da što više uradimo, stižemo uglavnom sve, samo malo strpljenja. Čim na jednom području završimo, šaljemo mašinu na drugi pravac - kaže Matović.

Prethodno su čišćene gradske i prigradske saobraćajnice. Ti pravci se danas posipaju solju i abrazivnim materijalom.

U nekim mjesnim zajednicama gdje mještani posjeduju svoju mehanizaciju, opština je pomogla gorivom, pa su tako zajedničkim snagama očišćeni putni pravci u dijelu Miljevine, Izbišnu, Kratinama i Capama, dodao je Matović.

Među onima koji su i ovoga puta bili vrijedni su i mještani Đeđeva. Oni su traktorom i improvizovanom grtalicom očistili dva i po kilometra seoskog puta

# SNIJEG
# PADAVINE
# FOČA
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