Snijeg obarao stabla po putevima na području Općine Foča

Opštinske zimske službe Foče angažovane su u punom kapacitetu na čišćenju lokalnih puteva, a uz visok snijeg, mraz i poledicu dodatni problem zadaju im stabla koja su pod teretom snijega popadala po putevima, javlja Radio Foča.

Mašine su trenutno na području Miljevine, Vojnoga, Orahova, Graca i Čelebića, a čim budu slobodne uputiće se prema Boljaradini, Vrbnici, Mazoču i drugim područjima sa kojih stižu pozivi mještana, navode iz opštine.

Načelnik Odjeljenja za urbanizam Mladen Matović kaže da nastoje da stignu na sva područja, te da raspolažu sa pet mašina.

- Sve su mašine na terenu i gledamo da što više uradimo, stižemo uglavnom sve, samo malo strpljenja. Čim na jednom području završimo, šaljemo mašinu na drugi pravac - kaže Matović.

Prethodno su čišćene gradske i prigradske saobraćajnice. Ti pravci se danas posipaju solju i abrazivnim materijalom.

U nekim mjesnim zajednicama gdje mještani posjeduju svoju mehanizaciju, opština je pomogla gorivom, pa su tako zajedničkim snagama očišćeni putni pravci u dijelu Miljevine, Izbišnu, Kratinama i Capama, dodao je Matović.

Među onima koji su i ovoga puta bili vrijedni su i mještani Đeđeva. Oni su traktorom i improvizovanom grtalicom očistili dva i po kilometra seoskog puta