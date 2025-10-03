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BIHAMK

Na magistralnom putu Foča-Trnovo obustavljen saobraćaj zbog sniježnih padavina

Apeluju na sve vozače, posebno one koji planiraju putovanja ka planinskim područjima, da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimu

Trenutno stanje. Teretnjaci.ba

Dž. R.

3.10.2025

Iz BIHAMK-a javljaju da je na magistralnom putu Foča - Trnovo (prevoj Rogoj) saobraćaj u potpunosti obustavljen zbog obilnih snježnih padavina.

Iako obaveza posjedovanje zimske opreme u Bosni i Hercegovini zvanično stupa na snagu 1. novembra, prve pahulje su već zabijelile pojedine planinske vrhove, najavljujući dolazak hladnijih dana i promjenu uslova na cestama.

Zbog toga iz BIHAMK-a apeluju na sve vozače, posebno one koji planiraju putovanja ka planinskim područjima, da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimu.

To podrazumijeva provjeru i montiranje zimske opreme, kao i prilagođavanje načina vožnje uslovima koji mogu uključivati poledicu, snijeg ili smanjenu vidljivost.

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# FOČA
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# OBUSTAVA
# BIHAMK
# SAOBRAĆAJ
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