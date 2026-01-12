Oglasila se Islamska zajednica u BiH o formiranju "Bosanske pravoslavne crkve"

Nakon objave bivšeg reisul-uleme Mustafe ef. Cerića o formiranju "Bosanske pravoslavne crkve", uslijedile su brojne reakcije javnosti i crkvenih krugova u Bosni i Hercegovini. Agencija MINA zatražila je stav Islamske zajednice u BiH o ovom pitanju.

Stav IZ BiH

Iz Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice navode kako je "za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini neprihvatljivo dovođenje u pitanje djelovanja, organizacije ili kanonske osnove tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini".

- Tradicionalne vjerske zajednice i crkve u Bosni i Hercegovini imaju svoju autonomiju, historijsku i svaku drugu posebnost koja se mora poštovati. Za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini neprihvatljivo je bilo čije uplitanje u rad crkava i vjerskih zajednica, kao i u njihovu unutrašnju organizaciju. Ovakve rasprave nisu konstruktivne, ne razvijaju, niti potiču međusobno uvažavanje koje nam je u ovom trenutku tako potrebno - navodi se u saopćenju.

Šta je rekao Cerić?

Podsjećamo, prošle sedmice dr. Mustafa ef. Cerić predložio je uspostavu autohtone crkve koja bi okupljala pravoslavne vjernike u BiH. Prema njegovom mišljenju, to bi bio logičan nastavak historijskog kontinuiteta autohotone bosanske crkve, koju su u srednjem vijeku smatrale „heretičkom“ i katolička i pravoslavna crkva.

- Razmišljanje o opravdanoj potrebi uspostave, odnosno obnove "Bosanske pravoslavne crkve" ne predstavlja ni provokaciju ni imitaciju, nego prirodan izraz historijskog kontinuiteta i legitimnog prava Bosne na vlastitu duhovnu samosvojnost - napisao je Cerić u svojoj objavi na Facebooku.

On smatra da je "sasvim logično" da Bosna, ako je kroz historiju imala vlastitu crkvu, u savremenom dobu ponovo ima autokefalnu pravoslavnu crkvu s vlastitim kanonima, sjedištem i "jasnom lojalnošću bosanskoj državnosti".

Cerić zaključuje da to ne bi bilo nijekanje pravoslavlja, "već njegovo ukorjenjivanje u bosanski historijski i kulturni prostor", te da bi takva crkva bila za Bosnu i njenu suverenost, odnosno za dostojanstvo pravoslavnih vjernika koji Bosnu doživljavaju kao svoju jedinu domovinu, a ne kao produžetak tuđih nacionalnih i crkvenih projekata.