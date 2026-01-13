Crveni križ FBiH: Naizgled mali koraci svjedoče da istinska humanost uvijek pronađe put

U zimskim uslovima, često i po neprohodnim putevima, njegovateljice i gerontodomaćice Crvenog križa FBiH obilaze svoje korisnike, čiste snijeg ispred njihovih domova, lože vatru, pripremaju obroke i pružaju im osjećaj sigurnosti i topline. Njihova posvećenost ne poznaje prepreke.

Dok snijeg, hladnoća i obilne padavine otežavaju svakodnevni život širom Bosne i Hercegovine, volonteri i profesionalci Crvenog križa su na terenu. Njihovi volonteri, njegovateljice, gerontodomaćice i terenski timovi svakodnevno su na terenu, pružaju podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija - bez obzira na vremenske uslove, udaljenost ili prepreke na putu.

- Bitno je istaći i to da kuhinje Crvenog križa, i otkad su ove vremenske nepogode, rade bez prestanka. Pomoć je došla do svih naših korisnika, kojim je bila potrebna, iako se to na prvu činilo nemogućim. Istovremeno, naši timovi u privremenim prihvatnim centrima u Sarajevu i Unsko-sanskom kantonu, Blažuju i na Lipi, od samog početka padavina bili su na terenu te su radili na osiguravanju nesmetanog funkcionisanja kampova. Zajedno s korisnicima, čistili su snijeg i pobrinuli se da svi dobiju potrebne usluge, gradeći kroz zajednički rad osjećaj solidarnosti i međusobne podrške - navode za Fenu iz Crvenog križa FBiH.

U područjima pogođenim poplavama poput Mostara, Blagaja, Malog polja i izvora Bunice, ekipe Crvenog križa FBiH obišle su domaćinstva, procijenili potrebe i dijelili čizme i kabanice da bi stanovništvu olakšali prve dane nakon nepogoda.

U ovakvim okolnostima, Crveni križ često je jedini oslonac onima koji su u najtežim situacijama. Upravo ti, naizgled mali, ali izuzetno značajni koraci, svjedoče da istinska humanost uvijek pronađe put.