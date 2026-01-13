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Anketa / Ko treba snositi odgovornost za kolaps koji je izazvao snijeg u Sarajevu

Prvo su problem pravile katastrofalno očišćene saobraćajnice, a nakon sedam dana jedva je i taj problem riješen, no trotoari su do danas u katastrofalnom stanju

Kolaps. Avaz

S. S.

13.1.2026

Deseti dan je od snijega koji je prouzrokovao kolaps u Kantonu Sarajevo.

Prvo su problem pravile katastrofalno očišćene saobraćajnice, a nakon sedam dana jedva je i taj problem riješen, no trotoari su do danas u katastrofalnom stanju. Problem predstavlja i neredovan odvoz smeća.

Zbog toga u Domovima zdravlja i Hitnoj pomoći upozoravaju na povećan broj lomova, no za to niko ne mari.

I same vlasti su nakon nekoliko dana vrijeđanja ljudske inteligencije izjavama kako je sve bajno priznali da su podbacili.

Stoga, pitamo naše čitatelje ko treba snositi odgovornost za to?

# SNIJEG
# SARAJEVO
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