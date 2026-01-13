Anketa / Ko treba snositi odgovornost za kolaps koji je izazvao snijeg u Sarajevu

Deseti dan je od snijega koji je prouzrokovao kolaps u Kantonu Sarajevo.

Prvo su problem pravile katastrofalno očišćene saobraćajnice, a nakon sedam dana jedva je i taj problem riješen, no trotoari su do danas u katastrofalnom stanju. Problem predstavlja i neredovan odvoz smeća.

Zbog toga u Domovima zdravlja i Hitnoj pomoći upozoravaju na povećan broj lomova, no za to niko ne mari.

I same vlasti su nakon nekoliko dana vrijeđanja ljudske inteligencije izjavama kako je sve bajno priznali da su podbacili.

Stoga, pitamo naše čitatelje ko treba snositi odgovornost za to?