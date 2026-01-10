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Za čišćenje snijega u Sarajevu tražili 100 radnika: "Prijavilo se 10 radnika, od čega je sedam odustalo"

Ministar Mladen Pandurević se na ovu temu osvrnuo tokom konferencije za medije održane povodom problema s grijanjem u Vogošći

Čišćenje snijega u Sarajevu. Vlada KS

M. Až.

10.1.2026

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo prije nekoliko dana objavilo je javni poziv za angažman radnika na poslovima čišćenja snijega, s planom da se zaposli do 100 osoba. Međutim, interes je bio znatno manji od očekivanog, a prema riječima resornog ministra, prijavilo se svega deset kandidata, od kojih je većina ubrzo odustala.

Ministar Mladen Pandurević se na ovu temu osvrnuo tokom konferencije za medije održane povodom problema s grijanjem u Vogošći, gdje je govorio i o poteškoćama s realizacijom javnog poziva za ručno uklanjanje snijega u Sarajevu.

Javnim pozivom bilo je predviđeno zapošljavanje radnika na period do 60 dana, putem ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova. Planirano je da budu angažovani na lokacijama na kojima nije moguće uklanjanje snijega standardnom mehanizacijom, već isključivo ručnim radom.

Kako je naveo Pandurević, od planiranih 100 radnika prijavilo se tek deset osoba, a čak sedam njih je u vrlo kratkom roku odustalo od angažmana.

- U četvrtak smo pokušali da na dva mjeseca uposlimo 100 ljudi. Dobili smo samo 10 imena. Raspisali smo i javni poziv za studente i srednjoškolce koji su trenutno na raspustu, uz naknadu od 100 KM dnevno. Dobili smo također samo 10 prijava, od kojih je sedam isti dan odustalo. I to nam je zaista problem - kazao je Pandurević.

Ministar je dodao da će u narednom periodu biti nabavljena potrebna mehanizacija kako bi se unaprijedila efikasnost zimskog održavanja. Također je najavio i povećanje plaća u komunalnim preduzećima, što bi, kako smatra, moglo doprinijeti većem interesu radnika za ovakve poslove u budućnosti.

# SNIJEG
# SARAJEVO
# ČIŠĆENJE
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