Za čišćenje snijega u Sarajevu tražili 100 radnika: "Prijavilo se 10 radnika, od čega je sedam odustalo"

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo prije nekoliko dana objavilo je javni poziv za angažman radnika na poslovima čišćenja snijega, s planom da se zaposli do 100 osoba. Međutim, interes je bio znatno manji od očekivanog, a prema riječima resornog ministra, prijavilo se svega deset kandidata, od kojih je većina ubrzo odustala.

Ministar Mladen Pandurević se na ovu temu osvrnuo tokom konferencije za medije održane povodom problema s grijanjem u Vogošći, gdje je govorio i o poteškoćama s realizacijom javnog poziva za ručno uklanjanje snijega u Sarajevu.

Javnim pozivom bilo je predviđeno zapošljavanje radnika na period do 60 dana, putem ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova. Planirano je da budu angažovani na lokacijama na kojima nije moguće uklanjanje snijega standardnom mehanizacijom, već isključivo ručnim radom.