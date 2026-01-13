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INSTITUCIONALNE VEZE

Mogućnosti saradnje u visokom obrazovanju: Sastanak u Brčkom s izaslanstvom iz Ankare

Tokom sastanka poseban naglasak stavljen je na jačanje institucionalnih veza

Mogućnosti suradnje u visokom obrazovanju. Fena

FENA

13.1.2026

U Gradskoj vijećnici Brčko distrikta Bosne i Hercegovine održan je sastanak gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića, predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH Damira Bulčevića i njihovih saradnika s izaslanstvom Sveučilišta za muziku i fine umjetnosti iz Ankare, na kojem su razmatrane mogućnosti suradnje u području visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada te razmjene studenata i nastavnog kadra.

Tokom sastanka poseban naglasak stavljen je na jačanje institucionalnih veza te razvoj zajedničkih akademskih programa, navodi se u saopćenju Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Izaslanstvo Sveučilišta iz Ankare predvodili su dr. Hašim Koč, član Državnog vijeća Republike Turske za visoko obrazovanje, i prof. dr. Zafer Kurtaslan, zamjenik rektora tog sveučilišta. Predstavnici turskog izaslanstva izrazili su spremnost i interes za uspostavljanje dugoročne i sadržajne saradnje s obrazovnim i drugim relevantnim institucijama Brčko distrikta BiH, ističući važnost međunarodne akademske povezanosti.

Nakon službenog dijela sastanka, izaslanstvo Sveučilišta za muziku i fine umjetnosti iz Ankare posjetilo je Osnovnu muzičku školu u Brčko distriktu BiH.

# SASTANAK
# ANKARA
# BRČKO
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